El inicio de Rubén Sellés en el Real Zaragoza solo tiene cinco precedentes

Aquel viejo dicho de, a entrenador nuevo, victoria segura, hace tiempo que dejó de tener fuerza de ley no escrita en el fútbol. Bien lo sabe el Real Zaragoza, que tiene comprobado en sus propias carnes que un relevo en el banquillo no siempre resulta positivo ni trae alegrías inmediatas. Son unos cuantos los técnicos que no se han estrenado con una victoria en su primer encuentro, pero no hay tantos que acumulen tres derrotas consecutivas nada más aterrizar en el equipo, como es el caso de Rubén Sellés.

De hecho, el valenciano es el sexto entrenador en 93 años de historia, el segundo en el siglo XXI, que no ha sumado ningún punto en sus tres primeros partidos dirigidos al equipo: perdió en Gijón (1-0), frente al Deportivo (0-2) y en Granada (3-1), si bien sí fue capaz de superar a la Mutilvera en la Copa del Rey. Una mala racha que se acumula a la que terminó con Gabi y que suponen seis derrotas consecutivas para el Real Zaragoza.

La primera vez que un entrenador perdió los tres primeros partidos fue en 1942. Jacinto Quincoces, que había llegado al final de la temporada anterior, cayó en Sevilla (6-0), ante el Granada (2-3) y en Madrid (2-1) en las tres primeras jornadas de aquella temporada y aún pasaría tres fechas más sin conocer la victoria, hasta el 1-0 frente al Betis de la séptima jornada. El Zaragoza descendió al final de la temporada.

Diez años después, en 1952, se repitió la historia, aunque un poco peor. El húngaro Elemér Berkessy, que también se había hecho cargo del equipo el curso anterior, cayó ante el Valladolid (0-4), en Bilbao (3-0) y ante el Deportivo (1-2) en las tres primeras jornadas del curso 52-53. Pero su mala racha no se detuvo ahí y perdió también los cuatro partidos siguientes, siendo despedido tras la séptima jornada con 0 puntos. El Real Zaragoza también descendió en 1953.

Hay que saltar casi dos décadas para encontrar el siguiente ejemplo, también en una temporada que terminó en descenso. En la campaña 1970-71 el aragonés García Traid se hizo cargo del equipo en la jornada 19 del curso y el Zaragoza perdió frente al Athletic (1-2), en Las Palmas (4-0) y en Vigo (2-0). En su cuarto partido, García Traid logró el triunfo ante el Sabadell (3-1) para no ganar ninguno de los ocho partidos restantes hasta el final.

Veinte años más hay que avanzar para llegar al uruguayo Ildo Maneiro, el último entrenador que perdió sus tres primeros partidos en el siglo pasado. El Zaragoza cayó en Atocha (1-0), ante el Logroñés (0-1) y en Oviedo (2-1) y aún sumó una cuarta ante el Real Madrid (1-3) antes de empezar a sumar. Maneiro dimitió en la jornada 24y comenzó entonces la era Víctor Fernández. El equipo salvó la categoría en la famosa promoción frente al Murcia.

En el siglo XXI solo había un precedente, el de Iván Martínez, que cogió las riendas del equipo en la jornada 12 de la campaña 2020-21, reemplazando a Rubén Baraja. Perdió ante el Oviedo (1-2), en Ponferrada (2-1) y ante el Rayo (1-2) para empezar, pero acumuló cinco derrotas seguidas y solo ganó un partido, al Fuenlabrada, antes de ser destituido después de ocho encuentros. Rubén Sellés se ha convertido en el sexto entrenador de la historia del club en lograrlo. El derbi es su oportunidad de romper esa racha.