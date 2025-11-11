Un organigrama descompensado en el Real Zaragoza: más oficinas que fútbol

La crisis deportiva e institucional que vive el Real Zaragoza en estos momentos amenaza con convertirse en la más grave de sus 93 años de historia. No obstante, la sensación de riesgo de ruina se ha convertido en una constante en los últimos años, con depresiones más o menos profundas como puede ser la actual. Bien lo sabe la nueva propiedad, que desde que llegó en 2022 no ha estado ni cerca del ascenso y en solo tres años acumula tres directores deportivos y siete entrenadores (más dos interinos) diferentes.

Una realidad que llevó al nuevo Director General (segundo de esta propiedad), Fernando López, a denunciar los problemas estructurales que había detectado en la entidad y a poner en marcha un plan llamado ‘Zaragoza 2027, construyendo el futuro’ con el que reforzar y modernizar todas las áreas del club. Una «hoja de ruta para erigir el Real Zaragoza que viene: una entidad sólida, sostenible y competitiva en el entorno actual del fútbol moderno», tal y como expuso el propio club blanquillo en la presentación de ese plan.

Ese proyecto ya está en marcha y ha implicado la incorporación de nuevos profesionales a la estructura del club, pero ha abierto una brecha demasiado amplia entre los despachos del área de negocio, cada vez más ocupados, y los del área deportiva, cada vez más vacíos. El proyecto deportivo, lo verdaderamente importante en cualquier club de fútbol, se quedó en el aire al permanecer el club tres meses sin director deportivo ni secretario técnico alguno.

Ahora solo cuenta con dos personas, Txema Indias y Toni Acosta que, además, se incorporaron en junio y julio, con el mercado en marcha y demasiado lastre que soltar antes de poder fichar, sin poder incorporar a los futbolistas deseados. Así, el Real Zaragoza es colista de Segunda División con solo 6 puntos en 13 jornadas.

Este vacío deportivo contrasta con la reestructuración que sí se ha llevado a cabo en otras áreas. Desde que se puso en marcha el plan Zaragoza 2027 la entidad se puso a buscar, a través de Linkedin, un responsable de Recursos Humanos y Talento, un Director/a de tecnología y transformación digital, un director/a de explotación de infraestructuras y un responsable de patrocinios.

Fruto de ello ha incorporado a profesionales como Ignacio Oruezábal, como uno de los responsables del Área Social y de Explotación de la entidad zaragocista, junto a Enrique Novella y Carlos Arranz, desde el pasado mes de octubre. Antes había ido cubriendo las otras plazas. En marzo de 2025 se incorporaron Isabel Serrano, nueva Directora de Patrocinios del Real Zaragoza, y Olga Suárez, Directora de RRHH y Talento. En mayo llegó Jesús Medina, expresidente del Linares Deportivo, como nuevo director de Infraestructuras y Operaciones y en julio, Juan Diego Rosas, nuevo Director de Tecnología y Transformación Digital. Actualmente el club ya no dispone de ninguna oferta de empleo en Linkedin.

Una realidad opuesta a la del área deportiva, que sigue demasiado vacía desde que se desmontara la secretaría técnica de Juan Carlos Cordero. Basta con echar un vistazo al organigrama del club para comprobar que aparecen cinco responsables del área de negocio, cuatro en el área corporativa y solo tres en la de fútbol: Txema Indias para el equipo profesional, Ramón Lozano para la cantera y Pedro Suñén para la Fundación.

Juan Carlos Cordero llegó en enero de 2023, después de que Miguel Torrecilla fuera despedido en noviembre de 2022. El cartagenero se trajo a Alberto González y Santos Olmo, con los que estaba trabajando en Tenerife, y se mantuvieron de la etapa anterior Álex Monserrate y Jorge Ripollés. El traspaso de Jano Monserrate al Atlético en enero de 2024 motivó la salida de su padre de la secretaría técnica y unos meses después falleció Santos Olmo, el 1 de mayo.

Por su parte, Ripollés fue despedido el 30 de junio de ese mismo año y la secretaría técnica se reestructuró con las llegadas de David Peláez, exdirector deportivo del Lugo, y de Pedro López, que había estado antes en el Murcia de ojeador y de secretario técnico. Alberto González, Peláez y López estuvieron en el club hasta la salida de Cordero, dejando así desierta esa parcela hasta la llegada de Txema Indias y Toni Acosta.