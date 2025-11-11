Pedro Herrera: "Ander es un tarado de Boca"

La victoria de Boca Juniors en el Superclásico de Argentina ante River Plate en La Bombonera tuvo presencia de Ander Herrera sobre el césped, acumulando su sexto partido seguido jugando en el Clausura tras su lesión en el Mundial de Clubs y después del choque hizo una entrevista junto a su padre, Pedro, en El Canal de Boca en la que el exsecretario técnico del Real Zaragoza durante casi dos décadas, entre 1993 y 2012, y antes jugador blanquillo habló de la pasión de su hijo por Boca Juniors.

"A mi padre Pedro le tocaba venir mucho a Argentina y fue el que me metió ese cariño, esa pasión y ese veneno por Boca", asegura Ander cuando el entrevistador de El Canal de Boca le pregunta a quién está abrazando: "He sido futbolero, he venido mil veces aquí a ver clásicos, la mayor alegría y quién iba a pensar hace cuarenta años cuando venía que iba a ver un Boca-River con mi hijo en el campo. Este es un tarado, del fútbol y de Boca desde pequeño, desde que tenía 10 años, me pedía que le trajera los CDs de las canciones de La 12 (la hinchada más acérrima del club xeneize)", asevera el exdirectivo y exjugador zaragocista y desde hace unos años trabajador en la agencia de representación de Artiro Canales.

"Como este clásico no hay nada, me tocó jugar el derbi de Manchester, un United-Liverpool, el Paris Saint Germain contra el Olympique de Marsellla, el derbi vasco, fueron partidazos que disfruté muchísimo, encuentros espectaculares, pero como esto no hay nada", asevera Ander para acabar después de un partido en el que jugó 16 minutos, entrando en el campo por Palacios en el 74 y que acabó con victoria de Boca por 2-0, con tantos de Zeballos y Merentiel.

Ander, de 36 años y que salió de la cantera del Zaragoza para jugar en el primer equipo hasta 2011, llegó a Boca Juniors en enero tras dejar el Athletic y tiene de momento contrato hasta diciembre. Tras una primera etapa en el club xeneize con lesiones, en el Apertura, en la Libertadores y en el mencionado Mundial de Clubs, ahora acumula esos seis duelos seguidos jugando y ha participado en 15 partidos con Boca, entre Liga, Copa, Libertadores y Mundial.