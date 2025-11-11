El Real Zaragoza recibirá al Burgos y el CD Ebro al Osasuna en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Real Zaragoza ya conoce su próximo rival en Copa del Rey, en la que será la segunda ronda de la competición. El conjunto de la capital aragonesa se enfrentará al Burgos CF, equipo también de Segunda División. El Zaragoza jugará como local, ya que ha sido el primero de los dos en salir en el bombo de Segunda.

La SD Huesca y el CD Ebro son los otros dos equipos aragoneses clasificados para la siguiente ronda de Copa y también conocen a sus rivales. El Huesca tendrá un largo viaje para enfrentarse al Racing de Ferrol, ex de Segunda División que milita actualmente en la Primera Federación Española. Por su parte, el Ebro recibirá al Altlético Osasuna, de Primera División. Se mantiene el criterio de desplazamiento para el equipo de mayor categoría, por lo que los altoaragoneses jugarán a domicilio, mientras que el conjunto zaragozano disputará el encuentro como local.

Otro de los criterios de emparejamiento mantenidos en esta edición del torneo del KO ha sido el de proximidad geográfica, aunque reducido para este segundo sorteo copero de cuatro a dos grupos: el de la zona norte de España y el de la zona sur. Así, en el grupo norte, en el que estaban los equipos aragoneses, debían darse hasta cuatro cruces entre equipos de Segunda. Una vez agotados los equipos de 2ª RFEF y, más tarde, los de 1ª RFEF, y siendo el Ebro y el Huesca ya conocedores de sus rivales, al Zaragoza le tocaba enfrentarse a uno de su misma categoría. El conjunto blanquillo ha sido el penúltimo del bombo en salir y su rival, el Burgos, ha cerrado el sorteo para el grupo norte.

Los encuentros de esta eliminatoria se disputarán durante los días 2, 3 y 4 de diciembre, sujetos al mismo horario de tarde de la pasada ronda, de 19.00 a 21.00 horas. Los cuatro equipos que pelearán por la Supercopa de España en Arabia Saudí la segunda semana de enero, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, han sido los únicos excluidos de esta ronda de la competición, ya que pasan de manera automática a la siguiente.