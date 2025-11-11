La intrahistoria del regalo del Real Zaragoza a Savio Bortolini: "Fue un honor vestir esta camiseta, aúpa Zaragoza siempre"

Savio Bortolini no olvida su paso por el Real Zaragoza, donde jugó de 2003 a 2006 tras un exitoso paso por el Flamengo y el Real Madrid. El talentoso exjugador brasileño sigue la actualidad del conjunto aragonés y esta temporada se había quedado prendao de la segunda equipación, la renovada avispa que es básicamente negra con unas finas y elegantes rayas amarillas verticales.

Tanto le gustó la camiseta que Savio se puso en contacto con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN para poder acceder al club y pedir un regalo para su hijo, Breno Bortolini. Este diario intermedió para que la entidad aragonesa pudiera comunicarse con él y hacerle llegar la camiseta hasta Brasil, donde reside con su familia.

Savio ha estado unos días de viaje, fuera de casa, y al llegar este martes a su domicilio se ha encontrado con la grata sorpresa. "Muchísimas gracias por hacer el trámite, ya está aquí, ya me he hecho una foto", señala el exjugador a este diario. "Estoy muy contento. La camiseta es preciosa, linda, y es una satisfacción. Mi hijo también está contento porque es aficionado del Zaragoza y lo sigue siempre".

Savio, con la camiseta de regalo y las dos réplicas de los trofeos que ganó. / INSTAGRAM SAVIO BORTOLINI

El brasileño está preocupado por la situación del equipo y por eso manda ánimos desde la distancia. "Siento el momento duro en el que está. Desde Brasil espero que salga de esta situación lo más pronto posible. Desde Brasil todo mi cariño al Zaragoza, a la afición. La verdad es que pasé tres años maravillosos, especiales, en los que pudimos disfrutar no solo del fútbol sino de todo, de la afición y de todo. Un saludo y aúpa Zaragoza, siempre".

Savio ya tiene la camiseta en su poder. El mítico futbolista brasileño ha publicado un post en su cuenta de Instagram donde se le ve con la camiseta puesta, las réplicas de los dos trofeos que conquistó con el club aragonés, la Copa y la Supercopa de 2004, y, detrás, colgadas en perchas, tres de las elásticas que Savio vistió en su etapa en la capital aragonesa: blanca, tomate y avispa.

"Muchas gracias por el regalo, Real Zaragoza. Fue un honor vestir esta camiseta", ha escrito el astro brasileño, acompañado de dos corazones, azul y blanco.