El crédito de Sellés en el Real Zaragoza ya es limitado

A pesar de las palabras de Rubén Sellés a la plantilla durante la charla previa al entrenamiento del lunes, el partido que medirá el domingo al Real Zaragoza con la SD Huesca sí es una final en toda regla. No solo para los dos equipos (aunque en mayor medida para un Zaragoza que podría quedarse, en caso de enlazar la séptima derrota consecutiva, hasta a doce puntos de la salvación), sino también para el propio entrenador blanquillo, que, a pesar de llevar menos de un mes en el cargo, comienza ya a estar cuestionado desde algunos sectores del club.

Desde luego, las tres derrotas en otros tantos partidos y el empeoramiento de una situación que ya es crítica y extrema, han deteriorado el crédito de Sellés, que ya no cuenta con la absoluta confianza de los rectores zaragocistas. Al menos, no de todos ellos, si bien todavía existe la esperanza en que el valenciano consiga hacer reaccionar a un equipo que, con él al mando, solo ha logrado un gol en tres encuentros y ha pasado de estar a cinco puntos de la permanencia cuando llegó a nueve ahora cuando restan ya menos de 30 jornadas por delante.

De este modo, a Sellés, del que se valoran sus acertados planteamientos y exhaustiva preparación de los partidos pero se cuestiona su lectura y gestión de los mismos, sobre todo, con el marcador a favor (Granada) o en superioridad numérica (Sporting), quedaría abocado a una situación muy delicada en caso de encadenar una nueva derrota el domingo en el derbi ante el Huesca. En algunos sectores, asimismo, no ha gustado o no se ha entendido que el entrenador dijera tras caera ante el Granada que no estaba preocupado. En principio, el técnico contaría todavía con alguna oportunidad más, pero nada es descartable, sobre todo, en función de las consecuencias que otro bochorno más podría tener en la reacción de la grada.

En cualquier caso, los números serían, de nuevo, los encargados de dictar sentencia. Sellés, al que recurrió el club para revertir la dinámica y liderar el resurgir del equipo, no está cumpliendo con las expectativas. El pleno de derrotas en los tres encuentros disputados ha limitado su crédito y la confianza de la propiedad, consciente de lo que podría provocar un cuarto fiasco seguido y el consiguiente deterioro en la figura de un entrenador que ahora acumula 11 derrotas en sus 14 últimos encuentros de Liga dirigidos entre sus dos últimas etapas en Inglaterra y su breve estancia, hasta ahora, en un Zaragoza cada vez más cerca de Primera RFEF y de salir del fútbol profesional en lo que sería, seguramente, la mayor debacle de su historia.

En el club, sin embargo, se traslada, como no puede ser de otro modo, la confianza en que Sellés será capaz de revertir la situación y de que el Zaragoza está a tiempo de salir adelante. Por eso se descartan medidas drásticas a corto plazo, si bien todo está en función de lo que suceda el domingo, a partir de las 21.00 horas, en el Ibercaja Estadio, que ha lapidado esos mismos mensajes emitidos anteriormente en situaciones límite.

Es más, en el Zaragoza se admite que la destitución de Gabi, cuyo rendimiento decepcionó a la entidad, pudo llegar tarde y que la decisión quizá debió haberse tomado antes. Con Sellés la sensación aún no es la misma, ya que solo lleva tres encuentros en el cargo, pero mantener el pleno de derrotas, seguir sin ganar en casa, caer ante otro rival directo y dar otro paso más hacia el descenso haría el ambiente prácticamente irrespirable y abocaría al entrenador valenciano a una situación límite y difícilmente soportable, a pesar de no ser el principal culpable del problema. Pero tampoco está siendo, de momento, la solución.

Y en ese escenario vuelve a surgir la opción de Juan Ignacio Martínez, tan reclamado por buena parte de la grada como denostado hasta ahora por la propiedad, a la que, quizá, no le quedaría más remedio que plegarse

Con este panorama, el Real Zaragoza, que se mantiene en silencio sin nadie que dé la cara al menos para dar explicaciones o dirigirse a una afición huérfana, no pierde de vista el reducido mercado de entrenadores por si acaso se ve abocado a volver a acometer un relevo (sería el cuarto entrenador del curso tras Gabi, Larraz y el propio Sellés) en el banquillo. Y en ese escenario vuelve a surgir la opción de Juan Ignacio Martínez, tan reclamado por buena parte de la grada como denostado hasta ahora por la propiedad, a la que, quizá, no le quedaría más remedio que plegarse. Hasta ahora, esa opción no se ha querido contemplar por la entidad, a la que la extrema situación del equipo podría obligar a entregarse, lo que, por otra parte, acentuaría el deterioro de la figura del consejero Mariano Aguilar, el principal detractor de JIM, y, por supuesto, del director deportivo Txema Indias, que sí la contempló, así como del director general Fernando López, que apelaron al consenso para argumentar la sorprendente decisión de fichar a Sellés, cuya apuesta, de momento, no ha funcionado. Todas las figuras se tambalean.