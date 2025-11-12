El Real Zaragoza jugará la Copa ante el Burgos el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas
El Huesca visitará al Racing de Ferrol el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas y el Ebro se medirá a Osasuna el miércoles 3 a las 21.00 horas
La Federación Española de Fútbol ha dado a conocer este miércoles los horarios de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que se disputará los días 4, 5 y 6 de diciembre y en la que partciparán tres equipos aragoneses, dos de ellos el Real Zaragoza y la SD Huesca,
El equipo blanquillo recibirá al Burgos el jueves 4 de diciembre a las 21.00 horas en un duelo que se disputará en el Ibercaja Estadio y que se reeditará unos días después en la competición liguera.
La SD Huesca, por su parte, visitará al Racing de Ferrol el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas, mientras que el Ebro, que podría jugar también en el Ibercaja Estadio, se medirá ante Osauna el miércoles 3 a las 21.00 horas.
