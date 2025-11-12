Saidu y Valery, entre algodones en el Real Zaragoza y Paul, pendiente del resultado de pruebas

Saidu y Valery siguen sin entrenar con el grupo, pero ninguno de ellos está descartado para el derbi aragonés del domingo ante el Huesca. De hecho, la intención es extremar las precauaciones durante la semana para que puedan estar disponibles para el derbi.

De momento, ambos han vuelto a ejercitarse aparte del grupo en la vuelta al trabajo tras la jornada de descanso de este martes. Una vez pasadas las 36 horas de "desconexión" concedidas por el cuerpo técnico encabezado por Rubén Sellés, el Real Zaragoza prepara ya el trascendental encuentro del domingo (21 horas, Ibercaja Estadio) con la intención de recortar la gran distancia (9 puntos) que le separan ahora de la salvación.

Saidu, con problemas en un tobillo que le han dejado sin jugar en los dos últimos partidos, continúa con un plan específico destinado a que pueda llegar en condiciones al partido. El equipo ha echado de menos a un futbolista, que, con apenas 20 años, se ha convertido ya en pieza clave en un equipo al que el africano podría regresar este fin de semana a expensas de su evolución en las próximas horas.

También está entre algodones Valery, aquejado de molestias en un talón que ya le impidieron viajar a Granada. En todo caso, tampoco el catalán está descartado para el derbi y, de hecho, el plan es que pueda llegar en condiciones, incluso, de ser titular. Por su parte, Paul Akouokou también se ha ejercitado al margen a pesar de que acumula cuatro partidos sin jugar por sanción y está pendiente de conocer el resultado de las pruebas médicas destinadas a detectar una posible lesión muscular.

En la sesión, que contó con las ausencias de los internacionales Bazdar y Gomes (ambos serán baja el domingo), sí estuvieron tanto Radovanovic, ya recuperado de su problema muscular, como Keidi Bare, una vez restablecido de la operación de apendicitis. Tachi, castigado por las lesiones desde que llegó, sigue fuera y es baja segura, al igual que Marcos Cuenca.