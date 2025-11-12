Sellés, el único cambio que no funciona: solo el Real Zaragoza no ha mejorado tras el relevo en el banquillo

El relevo en el banquillo del Real Zaragoza es el único de los acometidos hasta ahora en Segunda División que no ha dado resultado. Mientras el cambio ha surtido efecto, de momento, en los otros cuatro equipos que han optado por la contratación de un nuevo entrenador a lo largo de las 13 jornadas que se han disputado ya en Segunda División, en el Zaragoza, lejos de mejorar, la situación se ha agravado.

De hecho, Rubén Sellés es el único de los cinco técnicos nuevos que aún no ha ganado un partido. Es más, el valenciano ni siquiera ha puntuado tras haber perdido los tres encuentros de Liga que ha dirigido (1-0 en Gijón, 0-2 en casa frente al Deportivo y 3-1 el pasado domingo en Granada). En cambio, Pablo Hernández (sustituto de Johannes Plat tras la quinta jornada) acumula ya cuatro victorias en siete partidos, mientras que Ziganda ya ha ganado la mitad (3) de los seis encuentros que lleva al frente de la Cultural Leonesa.

También es notoria la mejoría del Sporting desde que Borja Jiménez tomó las riendas, en la novena jornada. Con él al mando, el cuadro asturiano ha sacado adelante tres de los cinco partidos y solo ha caído derrotado en uno de ellos, precisamente, el disputado la pasada jornada en Vitoria ante el Mirandés, que estrenaba técnico. Antxon Muneta debutó de la mejor forma posible (2-1) tras tomar el testigo de Fran Justo, que dejó el banquillo con el cuadro burgalés penúltimo con 9 puntos sumados en 12 encuentros. Con Muneta, el Mirandés ya ha sumado la tercera parte en uno solo.

Solo Sellés ostenta peor promedio que su predecesor en el cargo (sin contar el eventual paso del interino Emilio Larraz). Con Gabi, el Zaragoza había sumado 6 puntos de 27 posibles (0,3 por encuentro), mientras que el pleno de derrotas del valenciano le sitúan como el único relevo que empeora lo anterior. Incluso Ziganda, que tiene en descenso a la Cultural a pesar de sus tres victorias y de que a su llegada el equipo estaba fuera de los cuatro últimos, mejora la media de puntos de Raúl Llona, con el que la Cultu sumó 7 unidades en otros tantos encuentros. Con el Cuco se ha logrado la misma cosecha pero en un partido menos.

Castellón y Sporting protagonizan, en todo caso, las evoluciones más notables. Pablo Hernández, procedente del filial, ha mejorado al Castellón hasta sacarlo del descenso y situarlo en la decimoquinta posición de la tabla ya con 15 puntos (era vigésimo a dos de la salvación cuando se produjo el relevo). Con Borja, el Sporting ha evolucionado hasta situarse noveno (era 15º cuando sustituyó a Garitano) con 19 puntos, es decir, ya ha logrado más puntos en cinco jornadas (10) que los que había firmado su predecesor en ocho (9).

Está por ver si Bolo, el sexto entrenador nuevo desde que comenzó la temporada, también sigue los pasos de la mayoría y mejora las prestaciones de Sergi Guilló, que se marcha del Huesca con el equipo azulgrana fuera de los puestos de descenso con un punto de renta sobre las posiciones de condena a Primera RFEF.

Además, las supuestas mejorías en todas las facetas defendidas por Sellés no se están traduciendo ni en resultados ni siquiera en goles. Uno lleva el Zaragoza en los tres encuentros dirigidos por el valenciano. Tampoco ha progresado el conjunto aragonés en defensa, tras haber recibido hasta seis goles (dos por choque).