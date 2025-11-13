Ale Gomes regresa en buenas condiciones de la sub-18

El defensa del Real Zaragoza Ale Gomes titular a sus 17 años en las tres últimas citas del equipo zaragocista, en Copa ante la Mutilvera y en Liga frente al Deportivo y el Granada, finalizó este jueves por la mañana la concentración en Marbella que la selección sub-18 que dirige David Tenorio ha mantenido conjuntamente con la sub-19 de Paco Gallardo. El canterano zaragocista se ejercitó el lunes y el martes con los otros jugadores que han acudido y el miércoles hubo un partido entre ambos combinados, con dos tiempos de media hora, para que este jueves se haya puesto punto y final a esta preparación con una media jornada solo más suave.

Ale Gomes, que ya debutó en octubre con la sub-18 en el Torneo Cuatro naciones, regresa sin problemas físicos y en buenas condiciones para seguir en el once zaragocista, aunque solo va a trabajar en el mejor de los casos el viernes, donde podría hacer una parte por su cuenta al regresar de la selección, y el sábado con sus compañeros de cara al duelo ante el Huesca, por lo que ahora mismo parece posible que Sellés opte por Radovanovic com pareja de Insua.

El serbio ha completado toda la semana con el grupo, incluidas las sesiones más intensas del miércoles y el jueves, y Sellés puede optar por su mayor experiencia ante el Huesca, aunque Goms ha dado buen nivel en los partidos que ha jugado. Radovanovic se lesionó en el duelo ante el Sporting con una rotura en el aductor muy pequeña y fue baja frente a la Mutilvera en Copa y el Deportivo y el Granada en Liga, donde Sellés no le quiso forzar para el Nuevo Los Cármenes tras llevar solo un par de días con el grupo. El estado físico de Radovanovic y protegerle de alguna lesión pueden jugar a favor de Gomes para mantenerse en el once ante el Huesca el domingo.