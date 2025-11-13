El capitán pide creer. "Va a ir bien, seguro, el Zaragoza es absolutamente capaz de todo"

Tomó la palabra, como casi siempre después de los partidos y normalmente con un mal resultado, Francho Serrano en una semana especial, con el derbi ante el Huesca delante el domingo y con una situación terrorífica, colista el Real Zaragoza con seis derrotas seguidas, solo seis puntos de 39 y abocado a la Primera RFEF, destino que sienten como seguro muchos de sus aficionados y aún más en el fútbol español. Pero quedan 87 puntos y 29 jornadas y Francho elige creer, pide tener fe. "¿Por qué no nos vamos a salvar? Obviamente la situación es límite, es difícil, claro que sí, pero el Zaragoza es mucho más grande que eso y es capaz de todo, de absolutamente todo. En ello está dar nuestra mejor versión, atarnos los machos, tirar hacia delante, pensar lo que defendemos, defender con orgullo lo que somos. Con eso, y con la ciudad detrás de nosotros que va a estar, va a ir bien seguro, empezando por este fin de semana", aseveró el capitán en sus últimas declaraciones en una comparecencia en la que fue a lo emocional porque la explicación racional de la trayectoria de este Zaragoza solo conduce a pensar en que ese descenso es seguro pese a lo mucho que queda aún.

Y con esa misma convicción empezó su comparecencia. "Yo soy el primer convencido, el capitán de este barco y el primero que piensa que esto va a salir hacia delante", asegurando después dónde estaban los motivos, todos sentimentales y apelativos, ya que en el césped pocos argumentos hay, para salir de semejante atolladero: "Me agarro a que somos el Real Zaragoza. Es verdad que hasta ahora en muchos partidos no hemos sido capaces de demostrar lo que somos, lo que es este equipo. No hemos sido capaces de dejar bien claro lo que es este escudo, lo que es esta camiseta. El partido de este fin de semana va a ser clave por lo que es para la ciudad y lo que es para Aragón. Me agarro a eso, a que somos el Real Zaragoza y este fin de semana tenemos todos la fuerza de poder demostrar al mundo lo que es este club".

Con ese derbi que puede marcar un punto de inflexión ante un Huesca que es rival directo ahora por eludir el descenso, Francho tiene claro que "la afición no se va a desenganchar. El Real Zaragoza es tan grande por todo lo que representa su gente. Van a estar. Ellos son los que nos van a aupar a conseguir los tres puntos, a ir a ganar, a sacar las castañas del fuego nosotros, que somos los principales responsables. No es pedirles nada más, es decirles que no nos falten, que estoy totalmente seguro de que no nos van a faltar. No estamos siendo realmente consecuentes con la situación en ciertos momento y muchas veces quizá no hemos sido capaces de demostrar lo que representamos", añadió el primer capitán zaragocista.

Admite Francho que "el factor mental está ahí, estamos recibiendo muchos golpes", dijo el centrocampista, que es fijo para Sellés como antes lo fue con Gabi, aunque con el nuevo entrenador ha recuperado su sitio en el medio y con el anterior ocupó en muchos partidos el lateral derecho: "Tenemos que dar un plus todos, en lo personal y en lo colectivo, cualquier golpe nos hace daño y hay que sacar la mejor versión individual y colectiva", añadió el zaragozano, al que se le recordó lo vivido en la 20-21, con él ya en el equipo, que iba penúltimo con solo 13 puntos en la jornada 18 y que fue capaz de sacarlo adelante para salvarse: "La clave entonces y ahora es no mirar más allá del hoy, del siguiente partido. Esta situación por desgracia la hemos vivido varias veces en los últimos años y yo como zaragocista he elegido confiar siempre", afirmó, repitiendo que iba a ir todo bien y hablando de un fortín en el Ibercaja Estadio, donde en seis paridos no ha sido capaz de ganar todavía.

Tiene la ocasión de hacerlo ante el Huesca, en un derbi que "va a estar en lo emocional y en los duelos, en querer ganar cada uno de los equipos para dejar a su ciudad en lo más alto de Aragón", explicó el jugador, que fue más concreto asegurando que esa victoria ante un rival fuerte en la estrategia ofensiva llegará "minimizando errores, haciéndonos fuertes en lo que estamos haciendo bien estos partidos, porque estamos haciendo cosas muy buenas a la vez que muy malas. Hay que corregir esos errores que nos están costando mucho y en base a eso darle a la gente esa chispa para que estén con nosotros y nos ayuden a ganar", indicó Francho, que no quiso entrar si el actual es su momento más duro en el Zaragoza, porque "son todo enseñanzas, no me arrepiento de nada de lo que he hecho y soy un afortunado, esto que vivo ahora me hace ser mejor persona, futbolista y zaragocista".

Su renovación el curso pasado hasta 2030 y su condición de primer capitán y de ser el jugador que más tiempo lleva en la actual plantilla, con 179 partidos oficiales ya de zaragocista, le convierten en foco permanente y casi en un escudo en un club donde casi nadie de sus dirigentes toma la palabra. "Para nada siento ser un escudo. Creo que tengo una experiencia en el club que me permite el poder llevar bien este tipo de situaciones, los compañeros ven en mi a un referente en este sentido y yo estoy muy a gusto de dar la cara por defender los intereses de mi equipo, de mi ciudad. Soy feliz con mi rol, en el Zaragoza y con mis compañeros", añadió, pasando más de puntillas por la el sentir de la afición para que sean también los dirigentes y los propietarios los que aparezcan a dar explicaciones. "Yo confío al máximo y todos tenemos que mirarnos al ombligo, desde los jefes hasta los que estamos en el campo y entre todos tenemos que dejar al Zaragoza donde merece y darle a la afición lo que merece", cerró.