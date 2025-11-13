David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza

David Navarro regresa al Real Zaragoza. El club ha hecho oficial que el entrenador zaragozano, segundo en la última etapa de Víctor Fernández entre marzo de 2024 y diciembre de ese año y que hasta llegó a dirigir un partido, con victoria ante el Racing de Ferrol en La Romareda, después de dimitir Víctor en el choque ante el Oviedo, cuando el conjunto asturiano dio la vuelta al marcdor y ratificó la crisis zaragociusta, vuelve con un cargo de enlace entre las categorías inferiores y el primer equipo, un puesto que hasta el momento no existía y que también puede posibilitar tener a una opción de entrenador interino llegado el caso de destitución en el primer equipo. Será responsable de gestionar de manera integral la relación entre el primer equipo y la cantera y dependerá de la dirección deportiva que encabeza Txema Indias.

Pese a esa victoria, en un partido donde acabó expulsado por un incidente con Cristóbal Parrlo, entrenador del Racing de Ferrol, que también vio la roja, el club no valoró su continuidad en el banquillo del primer equipo, apostó por Miguel Ángel Ramírez como míster y el 29 de diciembre se desvinculó de la entidad, a la que había llegado a mediados de marzo.

"El Real Zaragoza incorpora a David Navarro a su estructura como nuevo coordinador deportivo del Área de Fútbol, una figura clave que reforzará la conexión entre el primer equipo y la cantera zaragocista. Navarro dependerá directamente de la dirección deportiva y se encargará de la coordinación operativa de todas las estructuras deportivas del club", asegura la entidad en su comunicado, para añadir que: "Como coordinador deportivo del Área de Fútbol, David Navarro será responsable de gestionar de manera integral la relación entre el primer equipo y la cantera. Actuará como enlace entre los cuerpos técnicos, supervisará la participación de los jóvenes talentos en los entrenamientos, unificará criterios metodológicos y gestionará de manera eficiente los recursos, las instalaciones y la planificación diaria. Además, realizará un seguimiento personalizado de jugadores y técnicos, fomentando su desarrollo y formación continua, promoviendo la disciplina, la cultura de club y la comunicación interna. También participará activamente en la detección, retención y promoción del talento, fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia dentro del Real Zaragoza"

David Navarro, de 51 años, empezó a entrenar a los 23 años, cuando ya estaba al mando del Zaragoza FS en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Escribió una de las páginas más bellas de la historia del Tarazona con aquel ascenso a Segunda B en la temporada 2019-2020. Logró también el ascenso a Segunda B con Barbastro o el campeonato de Tercera División con el Utebo además de salvar al Almudévar de un descenso seguro cuando asumió el cargo al final de la primera vuelta con solo tres puntos en el casillero y también dirigió al Ejea, al Sariñena y al Huesca.

"Con la incorporación de David Navarro, el Real Zaragoza refuerza su compromiso con la profesionalización y la planificación estratégica, fortaleciendo el Área de Fútbol y asegurando una relación cada vez más sólida y eficiente entre la cantera y el primer equipo", finaliza la SAD.