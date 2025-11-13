La opinión de Ander Herrera sobre la situación del Real Zaragoza: "No quiero hacer leña del árbol que está tambaleando"

La suerte de Ander Herrera parece que ha cambiado. El centrocampista de Boca Juniors, que firmó por el club argentino en enero de 2025, acumula seis partidos seguidos jugando tras sufrir múltiples lesiones que le hicieron perderse varios partidos con el conjunto 'bostero'. El zaragozano fue partícipe este pasado fin de semana en la victoria contra River Plate, en el Superclásico de Argentina, que tuvo lugar en La Bombonera.

El canterano del Real Zaragoza disputó 17 minutos en uno de los partidos con más ambiente del fútbol mundial. De esta forma, Herrera parece que ha dejado atrás a las lesiones y sigue sumando minutos con la camiseta de Boca en el Clausura tras una lesión que sufrió en el Mundial de Clubs. Aunque se encuentre al otro lado del Atlántico, el centrocampista no es ajeno a la situación que atraviesa el club en el que se crio.

Ander Herrera ha vuelto a hablar sobre el momento que atraviesa el Real Zaragoza. Lo ha hecho en los micrófonos de la Cadena Ser con Manu Carreño. "Yo soy zaragocista desde que con tres o cuatro años mi padre comenzó a trabajar en la secretaría técnica del club. Yo lo he mamado, soy del Zaragoza y moriré siendo zaragocista. Pero permíteme que ahora mismo me mantenga un poco al margen. Y te voy a explicar por qué", comienza la intervención el actual jugador de Boca Juniors.

Sobre la situación que vive el Real Zaragoza, último clasificado de Segunda División con seis puntos en 13 partidos, Herrera cree que no es el momento para alzar la voz. "Cuando las cosas están así, creo que no merezco dar un titular ahora en Zaragoza. Si no mañana en la presa de Aragón tendré un titular. Creo que el Real Zaragoza se tiene que centrar en lo deportivo, que es intentar salvar una situación complicada que tienen. No quiero ser protagonista. Cuando tenga que dar mi opinión, la daré", lamenta el centrocampista.

Ander Herrera no piensa que ahora sea el momento de lanzar una crítica al club: "Hablar ahora sería hacer leña del árbol no sé si caído, pero sí del árbol que se está tambaleando. Prefiero apoyar, desear lo mejor al club, a los jugadores. Que intenten sacar esta situación adelante. Cuando las cosas estén bien y el Zaragoza esté donde se merece, ahí será el momento de hablar. No quiero hurgar en una situación que se está sufriendo mucho".

Ander, de 36 años y que salió de la cantera del Zaragoza para jugar en el primer equipo hasta 2011, llegó a Boca Juniors en enero tras dejar el Athletic y tiene de momento contrato hasta diciembre. Tras una primera etapa en el club xeneize con lesiones, en el Apertura, en la Libertadores y en el mencionado Mundial de Clubs, ahora acumula esos seis duelos seguidos jugando y ha participado en 15 partidos con Boca, entre Liga, Copa, Libertadores y Mundial.