Paul Akouokou ratifica el riesgo de su apuesta. Otros dos partidos de baja más por lesión

Paul Akouokou sufre una leve rotura muscular en el aductor izquierdo y estará otros dos partidos de baja, ante el Huesca y probablemente frente al Eibar, puesto que la lesión ya se produjo el pasado viernes tras no entrenarse antes por un proceso gastrointestinal y no es grande en el tamaño ni especialmente preocupante en la zona, aunque es muy difícil, por no decir imposible, que llegue al duelo ante el conjunto eibarrés y lo normal es que su regreso si va todo normal sea ante el Leganés el 30 de noviembre. El futbolista, que solo ha jugado en seis encuentros y no ha estado en ocho, incluida la Copa, ha ratificado el riesgo de una apuesta que ya se intuía en verano tras cinco temporadas entre Lyon y Betis, con presencia regular de ambos equipos en Europa además del torneo doméstico y medio centenar de encuentros posibles por curso, en las que solo ha jugado 60 encuentros, 28 de ellos de titular.

"Las pruebas médicas realizadas al jugador Paul Akouokou han determinado que sufre una leve lesión muscular a nivel del aductor izquierdo", ha reflejado el Real Zaragoza en sus redes sociales sobre la lesión del costamarfileño, que ante el Granada cumplió el cuarto y último partido de sanción por romper el monitor del VAR frente a la Cultural (3 de Liga, ante Sporting, Deportivo y Granada y el de Copa en Mutilva) y que además no estuvo en el choque ante el Almería que supuso el despido de Gabi por la roja que vio al final del duelo contra el Córdoba.

A esos partidos hay que sumar los tres del inicio de Liga por la dilatación de su llegada desde el Lyon pese a ser la apuesta del Zaragoza muy fuerte en él desde el principio del verano y no tener sitio en el equipo francés, pero ya llegó para la cuarta jornada tras arribar sobre la bocina del mercado el 1 de septiembre y no jugar ante Sanse, Andorra y Castellón. Fue suplente frente al Valladolid, aunque enseguida saltó al césped tras una contusión de Radovanovic, y ha sido titular frente a Albacete, Córdoba, Ceuta, Mirandés y Cultural, seis partidos en total y 483 minutos de 14 posibles y ahora se perderá otros dos encuentros más. Tuvo una buena presencia inicial en esos choques, pero su aportación bajó después,

El futbolista es fichaje capital tras descartar por motivos económicos, al menos en la versión oficial, la continuidad de Arriaga y por el que se asume en su cesión unos 600.000 euros de lo 1,5 millones de euros que tiene de salario en el Lyon, llegó a España al Betis B y dio el salto al primer equipo en la 20-21. En el cuadro verdiblanco estuvo tres temporadas de profesional y la que más jugó fue la tercera, con 806 minutos (su récord absoluto hasta ahora) y 18 partidos entre Liga, Copa y Europa. El Lyon pagó por él 3,7 millones por el 70% de su pase, pero en Francia aún jugó menos, mucho menos. 344 minutos y 11 partidos el primer año y 125 y 5 encuentros el segundo curso, el pasado, pese a que normalmente estuvo disponible, ya que apenas ha tenido lesiones en su carrera, más allá de algún golpe en el Betis y la apendicitis que sufrió en la 22-23.

En todo caso, era una fichaje de riesgo por su poca participación en estos años y por haber hecho la pretemporada apartado en el Lyon y de momento se ha perdido más partidos de los que ha jugado.