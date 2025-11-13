Saidu regresa al grupo y confirma que puede llegar al derbi

Yussif Saidu es este jueves la buena noticia en la enfermería zaragocista plagada de inquilinos en las últimas semanas, ya que el centrocampista ghanés, que no juega desde el partido de Copa ante la Mutilvera, cuando se cayó del once en el último momento y que tampoco estuvo ante Deportivo y Granada en Liga, se ha ejercitado con el grupo ratificando que podrá llegar al derbi ante el Huesca del domingo en el Ibercaja Estadio (21.00 horas) tras mejorar de las molestias en el tobillo que le han impedido jugar en esos encuentros con el Real Zaragoza.

Saidu, ya del primer equipo a todos los efectos con dorsal del B tras ejecutar la opción de compra con el Dansoman Wise, ha jugado en nueve partidos, seis de ellos en el once con 616 minutos y su presencia en el medio puede y debe aumentar las posibilidades de Sellés. Saidu también se perdió el choque ante el Almería por un virus, aunque estuvo en el banquillo en esa cita.

Cuatro bajas seguras

Mientras, Valery sigue al margen por las molestias en el talón, en la fascia, lo que invita a pensar en una fascitis plantar, con una notable hinchazón hace unos días, que ya le dejaron fuera en el choque ante el Granada y cada vez tiene más difícil llegar a tiempo frente al Huesca, aunque se le va a apurar en lo posible y todo dependerá de si la molestia es o no soportable. A día de hoy no está descartado, aunque sus opciones de estar bajen.

Además, Marcos Cuenca, con una lesión en el isquio sufrida ante el Deportivo, Tachi, con otra en el sóleo frente al Sporting, y Paul Akouokou, con una rotura ya confirmada en el aductor son bajas seguras, como también lo es Bazdar, que está con Bosnia para los partidos ante Rumanía el sábado y Austria el martes.

Rado y Keidi también vuelven

Sellés, además de a Saidu, recupera a Radovanovic, que se lesionó ante el Sporting en el aductor y en principio también a Keidi Bare, operado de apendicitis el 15 de octubre y que ha estado casi cuatro semanas de baja por esa intervención, pero que lleva toda la semana entrenando con el grupo, por lo que apunta a estar disponible.

El todavía juvenil y jugador del Aragón Ale Gomes, titular en estas últimas dos citas ligueras y en Copa, acaba este jueves su concentración con la sub-18 en Marbella y mañana se le espera en la sesión. Del Aragón han estado en la sesión el meta Obón, Pinilla, Barrachina y Lucas Terrer, a los que mañana se unirá Gomes.