Los directores deportivos de Real Zaragoza y Huesca, en sus horas más bajas

Estamos, sin duda, ante las horas más bajas de Txema Indias y Ángel Martín González al frente de las direcciones deportivas de Real Zaragoza y SD Huesca. La mala (nefasta, en el caso de los blanquillos) temporada de ambas escuadras y la compartida apuesta fallida por la juventud sin experiencia en Segunda en los banquillos, abocan a Indias y Martín a su grado de popularidad más bajo desde que ocupan el cargo. En el caso de Indias, apenas unos meses. Martín cumple su cuarta temporada en El Alcoraz, donde su etapa parece estar cerca de llegar a su fin.

Del mismo modo, Indias, que tiene un año más de contrato con el Zaragoza tras haber firmado el pasado verano por dos campañas, apunta a estar viviendo sus últimos meses como máximo responsable de la parcela deportiva del club blanquillo. En su caso, la configuración de la plantilla y la elección (consensuada, según indicó el propio director deportivo) de Sellés, así como la más que cuestionable gestión del efímero paso de Larraz por el banquillo, están pasando factura al vasco, supeditado en muchos casos (como en la decisión de seguir con Gabi y entregarle el proyecto desde comienzos de temporada) a la voluntad de la propiedad.

Son las consecuencias de apuestas de alto riesgo que resultan fallidas. Sellés, en todo caso, no era la opción primordial para Indias, que se topó de bruces con la negativa de entrenadores que rechazaron la propuesta de tomar el relevo de Gabi. Luis García Plaza o Sergio González, los preferidos por el club, prefirieron seguir en el paro antes que sentarse en el banquillo zaragocista. Pero hubo varios más. Indias, que sí consideraba la opción de Juan Ignacio Martínez (JIM), también tuvo que ceder ante la reticencia de la entidad (sobre todo del consejero Mariano Aguilar), y Sellés emergió como apuesta de alto riesgo.

Todo apunta a que ninguno seguirá y el madrileño suena entre los potenciales candidatos a suceder al donostiarra, al que le resta un año más de contrato en el Zaragoza

Indias está tocado. La dramática situación del Zaragoza y la posibilidad, cada vez más real, de abandonar el fútbol profesional afectan en gran medida al director deportivo, que fue la decidida apuesta de la propiedad para relevar en el cargo a Juan Carlos Cordero, destituido junto a Miguel Ángel Ramírez el curso pasado. De hecho, el club prefirió dejar el puesto vacante durante meses hasta que la contratación de Indias fuera posible. Aquella decisión, como tantas otras, se revela ahora como un ejercicio, seguramente temerario, de inconsciencia al ralentizar, en el mejor de los casos, procesos y mecanismos que nunca se pueden enlentecer. La tardía configuración del plantel y de la pretemporada también pasan ahora factura. Y bien cara.

Ángel Martín, junto al escudo de la SD Huesca. / EFE / Javier Blasco

Así que, salvo milagro en forma de radical giro de los acontecimientos y de la situación, Txema Indias parece abocado a engrosar ese amplio listado de profesionales que salen del Zaragoza por la puerta de atrás. Y eso, tras el pertinente acuerdo para la rescisión, llevará al club a volver a empezar y buscar otro director deportivo, si bien la categoría en la que vaya a jugar el equipo aragonés adquirirá un papel determinante en la designación.

Ahí emerge, precisamente, la figura de Ángel Martín entre los potenciales candidatos a asumir el cargo. El madrileño, que ya fue director deportivo del Zaragoza durante año y medio hasta 2016, cumple con el perfil y cuenta con adeptos en la estructura interna del club por su amplio conocimiento del mercado, también el de Primera RFEF. Además, Martín siempre ha resaltado que estuvo muy a gusto en el Zaragoza en aquella etapa anterior y que solo las diferencias con una persona (el exconsejero Carlos Iribarren) provocaron su adiós. «En ese año y medio deportivamente todo fue muy bonito. Estuve a gusto en el club y en la ciudad, el paso fue una experiencia enriquecedora y preciosa para mí», dijo en una entrevista concedida a este diario en 2018.