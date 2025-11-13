¿Quién tiene la ventaja histórica en los derbis entre el Real Zaragoza y el Huesca?

En los 93 años de historia del Real Zaragoza, y los 65 de la SD Huesca, los dos equipos por excelencia del fútbol aragonés se han cruzado en partido oficial en Liga hasta en dieciocho ocasiones, todas ellas en Segunda División, puesto que no han coincidido en Primera en ninguna de las dos únicas veces en las que los altoaragoneses han pisado la categoría de oro (18-19 y 20-21). Así, salvo las cuatro citas coperas, en la 78-79 y en la 85-86, todos los choques han sido de plata y de momento el balance es ligeramente zaragocista, con seis victorias, ocho empates y cuatro triunfos del Huesca.

El Zaragoza, en esa sucesión reciente de derbis que arranca en la 08-09, después del penúltimo descenso blanquillo, se ha impuesto en esa temporada por 0-1 en El Alcoraz, en la 16-17 por 1-0 en La Romareda y 2-3 en feudo oscense, en la 17-18 por 1-0 en el municipal zaragocista, en la 22-23 de nuevo en casa y por 3-0, la mayor goleada de estos duelos, y por 1-2 en el domicilio oscense en la 23-24, en el último triunfo de los zaragocistas hasta el momento.

El Huesca tuvo que esperar seis derbis en Liga para lograr el primer triunfo, en la 17-18 (3-1 en El Alcoraz), mientras que se impuso en los dos partidos de la temporada de la pandemia, la 19-20, por 2-1 en casa azulgrana y por 0-1 en una Romareda vacía tras el parón y en un triunfo que catapultó a los oscenses hacia Primera y a los zaragocistas les condenó al playoff, mientras que la última victoria azulgrana fue en feudo blanquillo, por 0-2 en la 23-24.

Con todo, el resultado más habitual ha sido el empate, marcador (2-2) que inauguró esta serie de choques en la 08-09 y que se vivió en los dos encuentros de la temporada pasada, con dos tablas idénticas (1-1) tanto en El Alcoraz como en La Romareda y ese mismo resultado se acabó por ver en el Ibercaja Estadio en el amistoso, en el Memorial Carlos Lapetra Trofeo Ciudad de Zaragoza, que se disputó el 9 de agosto pasado, con victoria posterior en los penaltis para el conjunto zaragocista. Las campañas 15-16 (3-3 y 1-1), 21-22 (0-0 y 1-1) y 22-23 (1-1 en El Alcoraz) completan las citas oficiales con tablas.

Urgencias de ambos

El choque de este domingo es de largo el que presenta una situación más acuciante para los dos equipos, con la necesidad imperiosa de ganar para ambos, colista el Zaragoza con 6 puntos de 39 y con el Huesca marcando el descenso con 15 y uno de renta con el peligro. Los zaragocistas suman seis derrotas seguidas y los azulgranas estrenan entrenador tras el cese de Guilló y la llegada de Bolo y acumulan 5 puntos de 24 posibles.

En la otra cara de la moneda, con los dos equipos luchando por estar arriba se jugaron derbis como el de la segunda vuelta en la 19-20, en la jornada 36, con el Zaragoza segundo y el Huesca cuarto y con triunfo oscense con tanto de Javi Galán y un municipal vacío tras la pandemia, mientras que en la 17-18 en la jornada 34 el Zaragoza era sexto y el Huesca primero y ganaron los zaragocistas con un tanto de Javi Ros.

Un despido y una llegada

La primera vez que el Huesca llegó a un derbi por encima del Zaragoza fue en ese curso 17-18 en la primera vuelta, con victoria azulgrana, mientras que la mayor distancia zaragocista en la clasificación fue en 16-17, en la jornada 3, cuando el conjunto maño era segundo y el azulgrana decimoquinto. El Zaragoza estrenó entrenador, como hará el Huesca este domingo, con Lluís Carreras en la campaña 15-16 (3-3), y un derbi supuso el adiós de Fran Escribá en la 23-24 (0-2) para que llegara Velázquez.