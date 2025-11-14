El exjugador del Real Zaragoza Corona deja la dirección deportiva del Valencia y apunta al Panathinaikos

El Valencia anunció el jueves por la noche noche la "finalización de su relación contractual" con Miguel Ángel Corona, que era el actual director deportivo del club y que llevaba más de cinco años en la entidad, desde enero de 2020. El exfutbolista del Real Zaragoza, en el que militó desde enero de 2001 hasta junio de 2007, con dos Copas del Rey, un ascenso a Primera y dos cesiones, al Almería y al Poli Ejido, apunta a marcharse al Panathinaikos griego entrenado por Rafa Benítez, ya que tiene una oferta de este club heleno. Esa habría sido la causa de su salida del Valencia, si bien su figura tenía una amplia contestación entre la afición valencianista.

Corona, que se formó como jugador en la cantera del Real Madrid y jugó once campañas en el Almería, además de su paso por el Zaragoza, llegó al Valencia en enero de 2020, cuando el club contrató al exportero y también exzaragocista César Sánchez como director deportivo, un cargo que Corona había tenido en la entidad andaluza en la que en 2017 había pasado del terreno de juego a los despachos.

Nacido en Talavera de la Reina, Corona llegó al Valencia como 'jefe del área de scouting' y se mantuvo en la entidad cuando César Sánchez dimitió de su cargo en junio de ese mismo 2020. Al Zaragoza arribó desde el filial del Madrid en enero de 2001 para jugar muy poco en esa primera temporada 00-01, donde el equipo logró la Copa del Rey, bajar en el segundo curso y lograr el ascenso en la 02-03 con Paco Flores, sin duda su temporada de mayor participación, con 29 partidos en segunda, para regresar a Primera y lograr su Segunda Copa, en la 03-04. En la 04-05 fue cedido al Poli Ejido y en la 06-07 al Almería, que lo fichó en propiedad en el verano de 2007 tras acumular 70 partidos de zaragocista para continuar una amplia carrera de jugador en el club almeriense, donde también ejerció de director deportivo tras retirarse en 2017