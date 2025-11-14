El Real Zaragoza tampoco esquiva esta temporada la epidemia de lesiones

Cambió el Real Zaragoza sus servicios médicos este verano, con la salida del doctor Ireneo de los Mártires y la llegada de Luis García Melchor, además de transformar el equipo de fisioterapeutas, con Jorge Pellicena, Iván Villanúa y Eduardo Alastrué, para que solo siguiera David Lahoz, se reformaron los campos de entrenamiento en la Ciudad Deportiva o se ha trabajado mucho más hasta esa reforma en el Ibercaja Estadio, pero el club aragonés no se ha librado de sufrir lesiones y el nivel de las mismas empieza a ser notorio.

Hasta un total de 21 dolencias distintas, doce de ellas de tipo muscular, acumula el equipo blanquillo desde que echó a andar el 11 de julio en la pretemporada, entonces con Gabi y ahora con Sellés, cuya llegada el 20 de octubre ha aumentado de forma preocupante las lesiones musculares, las roturas, con hasta cuatro distintas (Tachi, Radovanovic, Marcos Cuenca y Paul Akouokou) en esas poco más de tres semanas del mister valenciano.

La de Paul, una rotura leve en el aductor izquierdo, es la última de las dolencias que han sufrido los 24 futbolistas de la primera plantilla, además de los que tienen dorsal del B Pau Sans, Saidu y Lucas Terrer, menos habitual que los otros dos, pero que se lesionó en verano estando a las órdenes de Gabi, con 16 futbolistas en total teniendo que parar en mayor o menor medida desde el comienzo del trabajo, en algunas ocasiones sin parte médico oficial al respecto.

Juan Sebastián, con un plan específico durante la primera parte de la preparación veraniega por molestias en la rodilla derecha, de la que fue operado en el menisco externo la temporada anterior, Francho, que trabajó casi una semana al margen en Los Ángeles de San Rafael por una sobrecarga en el sóleo, y Bazdar, que se perdió entre ese stage y el de Benasque en torno a la media docena de entrenamientos por una leve contractura en el biceps femoral, junto al glúteo, fueron los primeros caídos en la preparación estival, además del mencionado Terrer, que en Segovia se lesionó con una rotura muscular en el muslo de la que después recayó para no volver hasta principios de octubre.

Kosa, la más importante

Kosa, con una rotura en el menisco externo de su rodilla derecha el 31 de julio de la que fue operado y que le dejó fuera hasta mediados de octubre, fue la lesión importante del verano, aunque también en pretemporada Tachi cayó con una rotura en el cuádriceps ante el Nástic, que le hizo perderse las 4 primeras jornadas, en el mismo partido que Keidi Bare sufrió un esguince de rodilla que le supuso no estar en las tres primeras citas ligueras. El albanés fue operado de apendicitis el 15 de octubre, aunque obviamente no cuente esa dolencia en este listado y está a punto de volver.

Con la temporada ya iniciada el primero en caer fue Tasende, con un edema óseo en la meseta tibial ante el Andorra que le tuvo fuera tres partidos, a lo que añadió unas dolorosas molestias en el tobillo que le dejaron sin jugar en Copa y ante el Deportivo. Ese choque ante el Andorra se lo perdió Paulino por una leve contractura en el izquio y en ese músculo cayó roto a principios de octubre para ser baja en cuatro partidos de Liga (Córdoba, Almería, Cultural y Sporting), mientras que Radovanovic, que en los primeros encuentros del curso acusó la falta de ritmo físico, sufrió un golpe en la cabeza contra el Valladolid y no jugó ante el Albacete por no estar recuperado y se lesionó contra el Sporting en el aductor para ser baja frente al Deportivo, el Granada y en Copa y estar listo para volver.

Además, las molestias en el tobillo han dejado fuera a Saidu en Copa y en los choques contra Deportivo y Granada, aunque apunta a regresar también el domingo en el derbi. Pomares se perdió los choques con el Córdoba y el Almería por un fuerte golpe en el glúteo con hemorragia incluida y Guti no estuvo en Ceuta por molestias en la rodilla derecha para que sea Valery el que más variedad de molestias y dolencias haya presentado, todas leves, ya que una sobrecarga le dejó fuera ante el Valladolid, una leve elongación en el aductor le impidió jugar en Copa y unas molestias en el talón le dejaron sin sitio en Granada y le hacen ser seria duda este domingo. Restaría solo Marcos Cuenca, que en su momento de mayor confianza y participando en el once, cayó en el isquio ante el Deportivo y cumplirá este domingo su segundo partido de baja.

Los 11 que no han caído

Así, solo los metas, Andrada y Adrián, y los jugadores de campo Aguirregabiria, Insua, Toni Moya, Sebas Moyano, Pau Sans, Bakis, Soberón, Kenan Kodro y Dani Gómez han regateado a la enfermería hasta el momento, si bien algunos rondaron perderse algún partido como Soberón por molestias antes del duelo en Ceuta, aunque no fue citado por Gabi por decisión técnica, o Kenan Kodro contra la Cultural, en el que Larraz sí lo convocó.