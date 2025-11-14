Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rueda de prensa de Rubén Sellés antes del Real Zaragoza-Huesca

El Periódico de Aragón

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, da la rueda de prensa antes del derbi aragonés frente a la Sociedad Deportiva Huesca del próximo domingo (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio. El conjunto zaragocista está obligado a vencer a los oscenses, con Bolo como nuevo inquilino del banquillo, para que la renta con la permanencia no aumente.

