Rueda de prensa de Rubén Sellés antes del Real Zaragoza-Huesca

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, da la rueda de prensa antes del derbi aragonés frente a la Sociedad Deportiva Huesca del próximo domingo (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio. El conjunto zaragocista está obligado a vencer a los oscenses, con Bolo como nuevo inquilino del banquillo, para que la renta con la permanencia no aumente.