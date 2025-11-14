Valery se prueba y Paulino no entrena por un proceso catarral

Valery, que sufre desde la semana pasada un doloroso golpe en el talón que le ocasionó un hematoma y una fuerte hinchazón y que le hizo ser baja ante el Granada, se ha probado este viernes en el Real Zaragoza con el resto del equipo en la sesión más suave de la semana y que ha empezao con juegos grupales, en un primer tramo del trabajo con muchas sonrisas. El extremo catalán va a apurar sus opciones de llegar al domingo al derbi contra el Huesca y todo depende de lo soportable que sea la molestia, aunque ha mejorado en estos días y su presencia en la citación puede ser factible, aunque la decisión definitiva se tomará este sábado.

Mientras, Paulino no ha estado en el entrenamiento de la Ciudad Deportiva por un proceso catarral que ahora mismo no pone en duda su presencia el domingo, aunque habrá que ver la evolución, en un partido donde tenía muchas opciones de titularidad tras haber tenido minutos ante el Deportivo y el Granada. El santanderino ha saltado al césped y se ha retirado tras dialogar con Sellés.

Ale Gomes, por su parte, ha regresado en buenas condiciones de la concentración entre el lunes y el jueves con la sub-18 de David Tenorio, donde ha tenido varias sesiones y por eso este viernes se ha preferido que hiciera trabajo en el gimnasio y el sábado vuelva con el grupo. Del Aragón también han estado el meta Obón, Pinilla, Barrachina y Lucas Terrer.

Sellés tiene seguras las novedades ante el Huesca de Radovanovic, que puede volver al eje y ocupar el sitio que ha tenido Ale Gomes en estos partidos, si bien una de las dudas en el once está ahí, Keidi Bare, tras superar su apendicitis, Saidu, ya recuperado de sus molestias en el tobillo y que este viernes se ha mantenido con el grupo, mientras que habrá que esperar a la evolución este sábado de Valery. Son bajas seguras Paul, Marcos Cuenca y Tachi, lesionados, y Bazdar, que está con su selección, Bosnia, con la que juega este sábado ante Rumanía.