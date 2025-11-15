Álvaro Benito: "¿El Real Zaragoza? No son gente de fútbol, son empresarios"

La delicada situación del Real Zaragoza es noticia a nivel nacional. Por ello, son muchas las caras relevantes que están opinando de las amarguras que está padeciendo el equipo aragonés. El último en sumarse a la lista ha sido Álvaro Benito. El exfutbolista del Real Madrid, cantante de Pignoise y comentarista en Movistar, en una entrevista en el canal de Youtube de Senén Morán, apuntó directamente a lo que él cree que es la causa del desastre zaragocista.

"Hay una mala gestión. Los dirigentes, muchos de ellos, no son gente de fútbol, son empresarios", apunta Benito. Y es que el exmadridista considera que "un club de fútbol es complejo a nivel emocional. Tiene que ser una empresa, pero hay miles de personas con una adhesión emocional".

Álvaro Benito se mostró triste por el momento que atraviesa el Real Zaragoza, al que considera "un histórico que está en el top 10 de equipos de España por títulos y por temporadas en Primera División". "Ahora lleva no sé cuántas temporadas en Segunda", subrayó.