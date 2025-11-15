Bolo pasa de puntillas por el Real Zaragoza: "No me fijo en los problemas que puede tener"

El nuevo entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez, Bolo, aseguró su primera rueda de prensa previa de un partido, que será el derbi aragonés ante el Real Zaragoza, que tan sólo ha podido dar algunas ideas al equipo ya que ha tenido pocos días para ver a sus jugadores y que espera un encuentro muy competido y difícil por la situación que atraviesan ambos. Eso sí, del enemigo ha querido hablar poco.

"No me fijo en dinámicas y clasificaciones; es una competición durísima, mucha igualdad, se puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. No me fijo en los problemas que pueda tener el Zaragoza. En esta Liga todos tenemos problemas y todos peleamos duro para salir de ellos. Es un partido especial, mucha pasión, muchas ganas; ojalá nos salga un buen partido y podamos celebrar una victoria", dijo Bolo, que diseccionó muy levemente los argumentos del rival zaragocista: "Veo a su plantilla y creo que es una buena plantilla. Tiene jugadores experimentados, gente joven que les ha dado ilusión. Cuando los resultados no salen, entras en una dinámica negativa. Vamos a intentar hacerles un partido complicado; tenemos que tener tranquilidad y jugar con corazón y también con cabeza", añadió.

"No creo en el entrenador nuevo, victoria segura, creo en el trabajo, en la unión, que es lo que nos va a sacar adelante los resultados". afirmó sobre su estreno en el banquillo oscense, equipo al que coge con una mala dinámica de 5 puntos en las ocho últimas citas, lo que provocó el cese de Guilló y la llegada al banquillo del entrenador vasco: "He dado tres o cuatro pinceladas, porque tampoco puedes dar mucha información al principio, y, poco a poco, iremos introduciendo matices", explicó.

Jugar con los tiempos

"Los partidos son batallas y los dos entrenadores querremos sorprendernos, y habrá que estar acertados en las dos áreas, y saber hacer las cosas bien porque si las hacen bien es más fácil ganar. Hay que saber jugar con los tiempos y, si no se ponen ellos por delante, pueden aparecer los nervios", afirmó Bolo, que no quiso dar pistas de sus intenciones, ni siquiera al ser preguntado por el esquema, aunque su habitual es el 4-2-3-1: "Tenemos alguna dudilla, en mis equipos anteriores he jugado con 4-2-3-1; 4-4-2 e incluso alguna vez con tres defensas y veremos qué hacemos y a quién ponemos", cerró.