La otra cara de Bazdar. Bosnia mira al Mundial con el delantero del Zaragoza de titular

Mientras en el Real Zaragoza Samed Bazdar está teniendo un rol muy secundario que se ha acrecentado con Rubén Sellés, el ariete zaragocista vive otra cara cuando va con Bosnia, que este sábado en Zenica logró un triunfo vital en sus aspiraciones de llegar al Mundial de 2026 que se juega entre México, Estados Unidos y Canadá. El conjunto de Sergej Barbarez, con el ariete blanquillo en su once titular, se impuso a Rumanía por 3-1 y se jugará el billete mundialista en Viena el martes ante Austria, líder del Grupo H.

Con el triunfo ante Rumanía, remontada incluida, ya tiene asegurada la segunda plaza y buscar el billete mundialista por la vía de los playoffs, pero si gana en Austria tendrá el pase directo como primera de grupo. Bazdar formó en la primera parte junto a Dzeko en la punta de lanza bosnia y se llegó al descanso del choque con el triunfo rumano por 0-1 con un tanto de Birligea.

En el descanso, Barbarez apostó por un ataque con más centímetros con la entrada de Tabakovic por Bazdar y Bosnia remontó el partido con los goles de Dzeko, Bajraktarevic y el propio Tabakovic para desatar la locura en el estadio Bilino Polje. Bazdar, que en el Zaragoza solo ha jugado 8 partidos en este curso y que con Sellés no tuvo minutos ante el Sporting y en Granada para solo tener presencia en el tramo final ante el Deportivo, regresará tras el choque del martes en Viena (20.45 horas), toda una final para el equipo bosnio y podrá estar disponible el sábado en Éibar en función de su estado físico ya que este domingo en el derbi ante el Huesca es baja.

Desde que cambió de selección, dejando la de Serbia por la de Bosnia en noviembre del año pasado, el ariete zaragocista ha jugado en 10 partidos con los bosnios, tres de ellos de titular contando el de este sábado ante Rumanía.