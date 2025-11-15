El fichaje relámpago de David Navarro, el futuro de Rubén Sellés y la historia del Real Zaragoza en juego

A mitad de la mañana del jueves, el Real Zaragoza anunció el regreso de David Navarro once meses después de su salida. El técnico aragonés formaba parte del cuerpo técnico de Víctor Fernández, que dimitió de manera irrevocable en diciembre pasado. Su adiós supuso también el de varios de sus colaboradores, entre ellos Navarro, que ahora vuelve en un puesto de nueva creación: coordinador deportivo del área de fútbol, algo así como un enlace entre el primer equipo y la cantera bajo las órdenes de Txema Indias, actual máximo responsable de ese vector del organigrama.

Con esta contratación, y esto son palabras textuales que utilizó el propio Real Zaragoza en su comunicado para argumentar el regreso del entrenador en mitad de la temporada, la SAD pretende reforzar su compromiso con la profesionalización y la planificación estratégica fortaleciendo específicamente el área de fútbol. Una parcela maltratada e infradotada tras el despido de Juan Carlos Cordero y de sus colaboradores, vacía de cualquier contenido durante varios meses. Luego repuesta parcialmente con dos ocupantes: Txema Indias y Toni Acosta, su mano derecha.

El club comenzó la campaña 25-26 con una estructura deportiva en una situación precaria, con un evidente déficit de recursos humanos, escaso para las exigencias del profesionalismo hoy en día y totalmente insuficiente para trabajar con rigor, profundidad y amplitud de miras en el mercado.

El regreso de Navarro es una medida que se puede interpretar desde una doble mirada. Por un lado, la SAD fortalece su organización puramente futbolística y llena uno de los huecos vacíos. Todavía quedan varios más por cubrir. Por el otro, la propiedad, con todo el énfasis en la palabra, toma una decisión con un cierto carácter populista en mitad de un momento extremadamente crítico para el equipo, colista destacado de Segunda. Navarro es aragonés y zaragocista. Aquí eso siempre está bien visto y es bien recibido, más todavía en esta era de nulo sentimiento de pertenencia de la mayoría de los dueños de la SAD.

El efecto de la contratación de David Navarro, cómo encaja con la figura de Txema Indias y con el resto de los trabajadores de la Ciudad Deportiva, se comprobará en el medio plazo. Desde luego no tendrá ninguna influencia en lo que ocurra este domingo en el Ibercaja Estadio, donde el Real Zaragoza se juega media vida, sino entera, en el derbi contra la Sociedad Deportiva Huesca, que también ha cambiado de técnico esta semana: Bolo por Guilló.

El signo del resultado será trascendental para el equipo y para Rubén Sellés después de las tres derrotas sufridas en sus tres primeros encuentros. Otra más empezaría a hacer muy difícil justificar su continuidad. Si no le deja tocado y hundido, al menos quedaría significativamente marcado. Un empate tendría el sabor de otro traspié. Una victoria le daría fuerza y autoridad. Sería el primer fruto después de la siembra.

Los accionistas, propietarios y ejecutivos del club que acudan al palco de autoridades estarán más solos que nunca. Habrá ausencias estruendosas. Los amigos de mis amigos ya no son mis amigos. Será porque el fútbol es así. Así de peligroso.

Este primer tercio de la temporada ha sido tan catastrófico que el único objetivo ahora mismo de Sellés y su plantilla ha de ser mantener con vida al Real Zaragoza hasta enero, es decir, en el próximo mes de competición antes del parón por la Navidad. Para que entonces la SAD, con ese popurrí de intereses en el que a veces quien menos manda es quien más debería hacerlo, pueda convencer a futbolistas de nivel, algo que será inviable si el equipo está ya medio desahuciado. Llegado el caso, el Zaragoza necesitará delanteros con gol, centrocampistas de calidad y algún central de categoría. Y toda la suerte del mundo en la segunda vuelta. Para salvar el pellejo en la situación más crítica de sus 93 años de historia.