El viaje de ida y vuelta en el derbi. Dos jugadores pueden unirse al club de las dos camisetas

Solo cuatro jugadores, Jesús Valentín, Jair Amador, Vinícius Araujo y Eugeni, pueden presumir de haber jugado con las camisetas de ambos equipos en el derbi aragonés en Liga, en los 18 precedentes al duelo de este domingo, aunque en esa corta lista apuntan a añadirse dos futbolistas más, Sergi Enrich y Pablo Insua. El delantero menorquín lo jugó con el Real Zaragoza en la 23-24 y estuvo cedido en el conjunto oscense la temporada pasada, con cláusula del miedo de 150.000 euros que impidió su alineación para que esta vez, donde apunta a titular con Bolo, por fin pueda incluirse en ese club en la que seguro va a estar Insua salvo contratiempo físico porque es indiscutible en la zaga zaragocista y jugó cuatro temporadas en el Huesca.

Jair, que no renovó su contrato en junio para marcharse al Eibar, es el jugador que más derbis aragoneses ha disputado, con hasta 13, cinco de ellos con el Huesca y hasta ocho con el Zaragoza, mientras que en ese ranking le sigue Jorge Pulido, que alcanzará su undécimo choque de máxima rivalidad tras perderse el último el pasado 27 de abril por tener que cumplir sanción. El capitán azulgrana ha sido protagonista en muchos de esos duelos, ya que acumula nueve temporadas en el conjunto altoaragonés y en la actual ya ha batido el récord de partidos disputados en el fútbol profesional con esa camiseta, donde si todo va con normalidad superará los 300 cuando acabe la actual campaña.

Jair y Jorge Pulido son los que más derbis han jugado en la historia y, en el actual Zaragoza, Francho y Guti son los que más acumulan

La despedida de Jair y la retirada de Cristian en la pasada temporada han dejado como clásicos zaragocistas en los derbis en la plantilla actual a Francho Serrano y a Guti. El primer capitán, desde su llegada al primer equipo en 2020, ha disputado seis partidos de rivalidad regional, por lo que alcanzará el séptimo en esta ocasión, con un balance hasta ahora de una victoria, cuatro empates y una derrota, mientras que Guti, que ha vestido la camiseta blanquilla en dos etapas, entre 2017 y 2020, y en su regreso primero cedido del Elche en 2024 y luego en propiedad en enero pasado, sumará su sexto derbi si juega, con un triunfo, tres empates y una derrota como bagaje. Los dos están siendo fijos para Sellés, y antes para Gabi, aunque quizá Guti pierda en esta ocasión esa condición en el once.

Con las amplias revoluciones que llevaron a cabo las dos plantillas, el derbi aragonés tiene un buen número de debutantes, que en el Zaragoza pueden ser Adrián, Juan Sebastián, Pomares, Martín Aguirregabiria, Rado, Saidu, Sebas Moyano, Keidi Bare, a pesar de venir el albanés el curso pasado, Valery, Kenan Kodro y los jóvenes Ale Gomes, Pinilla y Obón (como máximo 13 en total), mientras que las lesiones van a impedir ese estreno en los casos de Tachi, Paul, Paulino y Marcos Cuenca.

En el Huesca la colección también es amplia en ese estreno, con Piña, Jesús Álvarez, Arribas, Carrillo, Ángel Pérez, Gustavo Albarracín, Daniel Martín, Ro Abajas, Ojeda, Dani Luna, Enol Rodríguez, Ntamack, Manu Rico, Hugo Pérez (hasta 14), teniendo en cuenta que la lesión se lo ha impedido a Liberto Beltrán. Además, tanto Jesús Álvarez, que llegó a jugar en el filial zaragocista siendo capitán del Aragón y pisando el primer equipo en amistosos, como Ángel Pérez, que estuvo en esa cantera, tienen pasado blanquillo.