Así llegan el Real Zaragoza y el Huesca al derbi. No me chilles que no te veo

Como evocando la genial comedia de finales de los 80 en la que Gene Wilder y Richard Pryor, sordo y ciego en esa ficción, intentaban frustrar un asesinato llegan el Real Zaragoza y la SD Huesca al derbi de este domingo, en un duelo de bajos fondos en los que zaragocistas y azulgranas muestran una colección de errores en su fútbol que les hace acreedores sin contemplaciones a la mala situación que viven, colista destacado el conjunto de Sellés y bordeando el descenso el de Bolo, que estrena plaza en el banquillo.

Así, los dos están en un estado casi catatónico para aspirar a una victoria vital para ambos. De hecho, si se miran las 10 últimas jornadas, de la cuarta a la decimotercera, este encuentro enfrenta a los dos perores equipos en este tramo, un Zaragoza que solo firma 5 puntos de los últimos 30, con un triunfo, dos empates y nada menos que siete derrotas, y un Huesca que se va a los ocho puntos, con dos victorias, los mismos empates y seis derrotas.

El Zaragoza, a nueve puntos de la permanencia y con solo 6 puntos en la tabla de 39 posibles, es el peor equipo de Segunda con diferencia, con solo una victoria. Es el peor local también, con solo dos puntos de 18 posibles y con dos tantos ante su gente, con 12 encajados, un balance terrible. Suma, además, en Liga seis derrotas seguidas (Córdoba, Almería, Cultural, Sporting, Deportivo y Granada), su récord en la categoría de plata, junto a las campañas 20-21 y 46-47, por lo que si cae en el duelo regional entrará en la historia y estará a solo una derrota de alcanzar el techo global, en Primera en la 52-53, cuando llegaron a ser ocho.

El Zaragoza, además de ser el que menos marca de Segunda (7 goles), con siete jornadas sin anotar (en las derrotas ante Sanse, Ceuta, Córdoba, Cultural, Sporting y Deportivo y en el empate contra el Albacete) es hasta esta jornada también el que más goles le hacen, con 23 y empatado en las 13 primeras citas empatado en ese ranking con el conjunto manchego y es el que mayor porcentaje de efectividad tienen los enemigos al marcarle (14,65% de los disparos) y el que menos tiene de toda la Segunda en los goles anotados (6,48%). Además, también es el que más disparos necesita para marcar, casi 16 de media tras anotar en Granada el tanto que puso fin a más de 270 minutos sin ver puerta.

Los dos, Zaragoza y Huesca, solo han dejado su portería a cero en dos ocasiones, un registro donde el Mirandés es el único que les mejora y el equipo oscense llega al Ibercaja Estadio con cinco derrotas seguidas como forastero, ya que ganó al Mirandés en Vitoria y no lo volvió a hacer (derrotas de viajero ante Ceuta, Deportivo, Cádiz, Sanse y Albacete). Suma tres puntos de 18 de forastero y solo el Sanse y el Eibar lo han hecho peor. El conjunto oscense que ahora toma Bolo es el tercero que menos marca, con 12 dianas (solo supera a Zaragoza y Ceuta), el sexto más flojo en porcentaje de efectividad en goles anotados, con 11,65%, y el cuarto que más fácil recibe las dianas de los rivales, con un 12,5% de acierto de sus rivales.