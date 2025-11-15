Paulino acaba el entrenamiento con molestias en la rodilla y es baja en el derbi

Paulino de la Fuente puede sufrir una lesión en la rodilla ya que acabó el entrenamiento con fuertes molestias y está pendiente de pruebas, aunque su concurso en el derbi está descartado y en principio se le harán pruebas el lunes. El extremo del Real Zaragoza se lesionó en una de las últimas acciones del entrenamiento y parece descartado un problema de ligamentos aunque podría ser un esguince de rodilla o un problema de menisco, por lo que estaría algunas semanas de baja.

Paulino, que no había entrenado el viernes por un proceso catarral que sufría desde mediados de la semana, comenzó el trabajo en el Ibercaja Estadio con total normalidad y tenía muchas opciones de ser titular tras tener minutos ante el Deportivo y el Granada, pero ahora mismo su concurso para el encuentro contra el Huesca está descartado.

Barrachina, con el filial

Valery sí ha completado la sesión tras sus molestias en el talón, por lo que puede entrar en la convocatoria tras ser baja por esa hinchazón ante el Granada y ha hecho dos entrenamientos con el grupo, el viernes y este sábado. Sellés recupera en el derbi a Radovanovic tras no estar en dos partidos (Deportivo y Granada) por una leve rotura en el aductor y a Keidi Bare, después de un mes de baja por una apendicitis, lo mismo que a Saidu, que también vuelve tras no jugar en las dos últimas jornadas por un golpe en el tobillo. El medio ghanés y Rado apuntan a novedades en el once, donde habrá cambios seguro tras el mal partido en Granada.

Del Aragón, además de Gomes, han estado Barrachina, Pinilla y el meta Obón, aunque Barra jugará finalmente esta jornada con el filial en Mutilva ante la Mutilvera y no estará con el primer equipo. Mientras, no estarán los lesionados Marcos Cuenca, Tachi y Paul Akouokou, que sufrió una rotura leve en el aductor cuando esta semana acababa su sanción de 4 partidos por romper el monitor del VAR. Además, Bazdar se encuentracon Bosnia, que juega esta sábado ante Rumanía y el martes frente a Austria.