Paulino y Valery se entrenan con el grupo y podrán estar en el derbi

El Real Zaragoza ha realizado este sábado la última sesión de entrenamiento antes del derbi ante el Huesca de mañana (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio, donde también ha trabajado este sábado, y Valery y Paulino se han ejercitado con normalidad con el resto, por lo que podrán estar disponibles para medirse al conjunto oscense, mientras que Ale Gomes, que ayer viernes hizo trabajo al margen tras regresar de la concentración de esta semana con la sub-18, también ha completado el entrenamiento.

Valery fue baja ante el Granada por un golpe en el talón, con un hematoma importante en la zona, pero en los dos últimos días la hinchazón ha bajado y el viernes en la sesión más suave de la semana ya trabajó con el resto y este sábado lo ha hecho también, por lo que Sellés puede contar con él, aunque para el once llegue más justo, lo mismo que con Paulino, que no se ejercitó el viernes por un proceso catarral que llevaba desde el miércoles pero que solo le ha hecho perderse una sesión. Del Aragón, además de Gomes, han estado Barrachina, Pinilla y el meta Obón, que apuntan también a la lista, aunque quizá la vuelta de Radovanovic deje sin sitio a Barra.

Sellés recupera en el derbi a Radovanovic tras no estar en dos partidos (Deportivo y Granada) por una leve rotura en el aductor y a Keidi Bare, después de un mes de baja por una apendicitis, lo mismo que a Saidu, que también vuelve tras no jugar en las dos últimas jornadas por un golpe en el tobillo. El medio ghanés, Rado y hasta Paulino apuntan a novedades en el once, donde habrá cambios seguro tras el mal partido en Granada.

Cuatro bajas

Mientras, no estarán los lesionados Marcos Cuenca, Tachi y Paul Akouokou, que sufrió una rotura leve en el aductor cuando esta semana acababa su sanción de 4 partidos por romper el monitor del VAR. Además, Bazdar se encuentra con Bosnia, que juega esta sábado ante Rumanía y el martes frente a Austria.