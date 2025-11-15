¿La peor entrada en un derbi aragonés en Zaragoza?

Será el de este domingo (21.00 horas) el décimo derbi en Zaragoza desde que se inició en la 08-09 esta sucesión de duelos regionales que hasta entonces solo tenían precedentes coperos y todo apunta a que el primer partido oficial en la capital aragonesa entre zaragocistas y azulgranas presentará la peor afluencia en estos choques, ya que el Ibercaja Estadio tiene menos capacidad que La Romareda, poco más de 20.000, y la media de espectadores en este curso está superando por muy escaso margen los 15.000 (15.063 en concreto) para que el feudo del Real Zaragoza esté en la posición más baja de afluencia en las trece temporadas con la actual que suma de forma consecutiva en Segunda.

El Ibercaja Estadio ya acogió un derbi, en este caso amistoso en el Memorial Carlos Lapetra el pasado 9 de agosto, con empate final y victoria zaragocita en los penaltis y solo 9.235 espectadores, pero la comparativa no es válida al ser el que ahora llegaun choque oficial. Habrá más público con total seguridad este domingo, teniendo en cuenta que el club tiene 18.352 socios con derecho a asiento (más de 22.000 en total) y que se ponen en taquillas en torno a 1.900 localidades en función de las cesiones de abonos que se hagan en cada encuentro.

El récord de asistencia en un derbi en Zaragoza lo tiene el primero en Liga, en la 08-09 y rozando el lleno, con casi 30.000 espectadores en un pleito que acabó 2-2, mientras que en la 17-18 (victoria zaragocista 1-0) se alcanzaron los 28.917 y en la 23-24 (triunfo azulgrana por 0-2) llegaron a ser 28.667 en la Romareda. En la 21-22 se fueron a 25.307 con 0-0, por los 21.703 en el último precedente de la temporada pasada (1-1), con 21.500 en la 16-17 (1-0) y con 20.511 en la 22-23, con goleada blanquilla por 3-0, para ser el duelo de la 15-16 el de menor asistencia hasta ahora, con 19.351 y 3-3 de marcador final. Resta el de la 19-20, con una Romareda vacía tras el parón por la pandemia y con triunfo oscense con una diana de Javi Galán.

Novenos en Segunda

Mientras, el Ibercaja estadio mantiene esa media, superior ligeramente a los 15.000 espectadores, que le sitúa en la novena plaza actual de un ranking de Segunda, muy lejos del Málaga (25.314). el Sporting (23.373) y el Deportivo (23.712). Racing, las Palmas, Valladolid, Córdoba y Cádiz también le ganan en un ranking de asistencia donde no estuvo tan abajo desde que dio con sus huesos en Segunda.

Desde que bajó en 2013, el Zaragoza fue líder en asistencia en hasta 5 campañas, en la 15-16, la 16-17, la 18-19, la 19-20 y en la 23-24, donde con 22.536 espectadores de media puso su listón más alto en esta etapa en la categoría de plata

En la 13-14 fue séptimo, con solo 9.857 espectadores de media en el último año de Agapito Iglesias, y también tuvo ese puesto el curso pasado, el de despedida de la vieja Romarerda, con 18.748 de media. Nada que ver con el liderato que tuvo en asistencia en hasta 5 campañas, en la 15-16, en la 16-17, en la 18-19, en la 19-20 y en la 23-24, donde con 22.536 espectadores de media puso su listón más alto en esta etapa en la categoría de plata.

En este curso en el Ibercaja Estadio la peor entrada fue en el estreno ante el Andorra, con 13.126 al ser el duelo en agosto, el 23, mientras que la mejor fue ante el Córdoba con 15.808. En el resto de encuentros se mantuvo la cifra por encima de los 15.00, salvo en el último ante el Deportivo donde cayó la afluencia a 14.566, otro mal síntoma.