Alberto Zapater, en la grada del Ibercaja Estadio como un aficionado más durante el derbi aragonés
El excapitán del Real Zaragoza ha asistido a la cita del conjunto blanquillo contra la SD Huesca en el estadio modular tras su reciente retiro del Atlético Ottawa
Alberto Zapater ha asistido este domingo al Ibercaja Estadio para disfrutar desde la grada el derbi aragonés que disputaban el conjunto blanquillo y la SD Huesca. El que fuera en su día capitán del Real Zaragoza, se retiró hace varios días del Atlético Ottawa con la conquista del título liguero.
El Atlético Ottawa, franquicia del Atlético de Madrid, se proclamó campeón de la Liga profesional de Canadá, la Canadian Premier League (CPL), al imponerse por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en medio de una intensa nevada.
