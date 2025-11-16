Alberto Zapater, en la grada del Ibercaja Estadio como un aficionado más durante el derbi aragonés

Alberto Zapater ha asistido este domingo al Ibercaja Estadio para disfrutar desde la grada el derbi aragonés que disputaban el conjunto blanquillo y la SD Huesca. El que fuera en su día capitán del Real Zaragoza, se retiró hace varios días del Atlético Ottawa con la conquista del título liguero.

El Atlético Ottawa, franquicia del Atlético de Madrid, se proclamó campeón de la Liga profesional de Canadá, la Canadian Premier League (CPL), al imponerse por 2-1 en la prórroga al Cavalry FC de Calgary, en medio de una intensa nevada.