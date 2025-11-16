Jaime Vallejo, cedido del Real Zaragoza en el Eldense, se rompe el peroné y dice adiós a la temporada

El navarro Jaime Vallejo, que el pasado verano dejó la disciplina del Real Zaragoza, en cuyo filial militó las últimas temporadas ejerciendo de capitán en la última, para recalar en el Eldense, de Primera RFEF, se ha roto el peroné durante el encuentro disputado este domingo ante el Hércules aunque podría tener afectado también algún ligamento y la tibia. Lo que es seguro es que el canterano, que tuvo que ser retirado del campo en camilla y con evidentes signos de dolor tras caer mal al tratar de impedir el avance de un rival, se pierde el resto de la temporada.

Vallejo, que el curso pasado disputó dos partidos con el primer equipo del Real Zaragoza con Miguel Ángel Ramírez al mando, realizó, incluso, la primera parte de la pretemporada, en Los Ángeles de San Rafael, las órdenes de Gabi, si bien poco después acordó con el club su cesión al Eldense una vez ejecutada la opción que tenía el club para sellar la continuidad del lateral, que acababa contrato.

Vallejo, que este domingo disputaba el décimo partido de la temporada con el Eldense y que ha logrado un tanto, recibió, al término del encuentro (ganó el Eldense por 2-0), los ánimos de su club: "Mucho ánimo, Vallejo. Toda la familia azulgrana está contigo".