Azcón y Chueca no estarán en un palco con ausencias clarificadoras

No estará Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, en el Ibercaja Estadio en el derbi. No ha estado en los anteriores duelos en La Romareda, aunque sí en algunos en Huesca, como en 2024 en El Alcoraz, o en otros partidos en el estadio zaragocista, como en la despedida de Zapater. Tampoco irán al palco del portátil las alcaldesas de las dos ciudades, Natalia Chueca y Lorena Orduna, ambas también del Partido Popular y que sí estuvieron en los derbis anteriores en la vieja Romareda en una zona de autoridades que tendrá ausencias significativas y clarificadoras.

Semejante plantón de las autoridades hay que entenderlo en clave de fricciones, en el retraso en el pago de las cantidades por parte de la nueva propiedad en la Sociedad La Nueva Romareda o en el mal funcionamiento del club, colista y en un estado desastroso cuando las elecciones ya asoman. Así, está confirmada la asistencia por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de Félix Brocate (Deportes) y Ángel Lorén (Presidencia y Seguridad Ciudadana) y por el Ejecutivo autonómico estará Cristina García, directora general de Deportes, además del presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba.

Lo que en tiempos fue cercanía, ahora es alejamiento, aunque el Zaragoza, tras ser preguntado en varias ocasiones por este diario, no acertó a confirmar qué miembros del club y de la propiedad van a estar, salvo en el caso de Fernando López, director general. De Jorge Mas, presidente y con residencia en Miami, nadie sabe en el Zaragoza de su agenda, o al menos eso se dice (estuvo esta temporada ante el Valladolid), y consejeros como Mariano Aguilar y Emilio Cruz no fueron al último partido en casa, ante el Deportivo. Otro consejero y accionista, como Juan Forcén, si apunta a estar, ya que ahora se deja ver mucho más que antaño. Cristina Llop, consejera, también es factible que acuda, pero sin confirmar por el club.

Del Huesca sí va a haber una representación institucional amplia y sobre todo confirmada. Estarán el presidente, Agustín Lasaosa, el consejero delegado, Ricardo Mur, el director general, Miguel Mur, y el director deportivo, Martín González. Además, no habrá comida de directivas antes del derbi.