El derbi ya se siente: Real Zaragoza y el Huesca llegan al Ibercaja Estadio

El derbi aragonés ya se siente. Los que van a ser los protagonistas ya están en el Ibercaja Estadio. El Real Zaragoza ha llegado primero y después lo ha hecho la Sociedad Deportiva Huesca. A los oscenses le ha despedido su afición cuando han partido hasta la capital aragonesa en el que va a ser el debut de Bolo en el banquillo. Por su parte, los blanquillos han sido recibidos por decenas de aficionados.

Al contrario de lo que sucedió en el último encuentro que se disputó en el Ibercaja Estadio, cuando hubo una concentración de protesta, esta vez los zaragocistas van a animar a muerte a su equipo porque, precisamente, el derbi es una cuestión de supervivencia. Por ello, la grada de animación Gol de Pie ha preparado un tifo para cuando salgan los 22 futbolistas al césped y se vana a repartir cientos de globos azules y blancos para lanzarlos al cielo.

El desapacible día que hay en Zaragoza ha hecho que muchos de los aficionados se hayan refugiado en la Fan Zone que ha estrenado este año el club. Notable presencia también de aficionados del Huesca, aunque por el momento el ambiente es muy cordial.