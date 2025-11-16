Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andrada y Keidi Bare, entre las cinco novedades de Sellés para la final del Real Zaragoza ante el Huesca

Radovanovic, Valery y Kodro completan las caras nuevas de un once con medio equipo nuevo

Llegada del autocar del Real Zaragoza al Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Jorge Oto

Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza, cambia medio equipo para el derbi ante el Huesca. Entre las cinco novedades introducidas por el técnico figuran la portería (vuelve Andrada en detrimento de Adrián), y la vuelta, mucho tiempo después, de Keidi Bare, recuperado ya de la operación de apendicitis. Radovanovic, en defensa, Valery, en uno de los extremos, y Kodro, acompañando a Soberón en punta completan un once en el se mantienen los laterales Aguirregabiria y Pomares, así como Guti.

De este modo, la alineación está compuesta por Andrada, Aguirregabiria, Pomares, Radovanovic, Insua, Guti, Keidi Bare, Francho, Valery, Soberón y Kodro.

Bolo, en su debut con la SD Huesca, deja fuera a Enol y Ojeda, que se habían recuperado para el partido, afronta el duelo con Dani Jiménez en la portería, Carrillo y Alonso en los laterales; Pulido y PIña en el centro de la zaga, con Álvarez, Sielva, Portillo, Luna, Kortajarena y Sergi Enrich, en su regreso a Zaragoza.

