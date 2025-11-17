Aguirregabiria irrumpe en el museo: estos son los otros golazos en la historia moderna del Real Zaragoza

El golazo marcado el domingo por Martín Aguirregabiria irrumpe de lleno en el catálogo donde figuran los tantos más bellos marcados por el Real Zaragoza a lo largo de los últimos años. Al extraordinario valor estético del tanto se une, además, su incuestionable valía material, ya que otorgó los tres puntos al conjunto aragonés, que se impuso (1-0) el domingo al Huesca para aferrarse a la vida y quedarse a seis puntos de la salvación.

Sin duda, el tanto de Aguirregabiria ya es, de largo, el mejor de la temporada (apenas ha marcado siete más hasta ahora) y todo apunta a que también acabará el curso en lo más alto del podio, lugar que ocuparon antes otras ejecuciones que permanecen en la mente del zaragocismo.

Como la diana anotada la pasada campaña por Tasende en Málaga, donde Miguel Ángel Ramírez firmó su primera victoria (1-2) al frente de un equipo que se llevó los tres puntos de La Rosaleda tras remontar el tanto inicial del Málaga. El empate llegó merced a un espectacular gol del lateral a través de un magistral lanzamiento de falta directa desde el costado derecho del ataque zaragocista que se coló tras besar el larguero de la portería local.

Sin duda, el gol de Toni Moya en el Ciutat de Valencia ante el Levante (2-1) fue el mejor de la campaña 23-24. El extremeño recibió de Maikel Mesa a diez metros de la frontal y mandó un misil con efecto que se coló sin remisión por la escuadra izquierda del marco defendido por Andrés. El tanto, de una belleza impresionante, no sirvió para puntuar, pero permanece instalado en la memoria colectiva de un zaragocismo que también recuerda con añoranza los golazos materializados por Bebé y Giuliano en la 22-23.

Apenas hubo un mes de diferencia entre ambas dianas. Primero llegó, la de Bebé, en su estreno, en febrero, en La Romareda, y tampoco sirvió para mucho. El disparo, gran punto fuerte del luso, fue demoledor. El Zaragoza perdía 0-3 ante el Alavés y Bebé no se lo pensó para, desde 30 metros, ajusticiar a Sivera y recortar distancias. En marzo llegaría el de Giuliano Simeone, uno de los mejores delanteros que han vestido la elástica zaragocista desde el último descenso y ahora pilar básico en el Atlético de Madrid. El argentino abrió la goleada (3-0) al Leganés con un tanto magistral firmado tras zafarse de cuatro adversarios y superar a Riesgo con una picada a la altura de la jugada previa.

Aunque es, precisamente, otro lateral derecho el que acapara mayor número de golazos en los últimos. Se trata de Fran Gámez, actualmente en el Albacete, que se especualizó, durante su estancia en el Zaragoza, en goles de salón, como el que endosó al Granada en abril de 2023 al mandar el balón a la escuadra con el exterior de su pie derecho, tras un taconazo de Bermejo. O el anotado en enero de 2024, ante el Andorra, al enviar a la red una preciosa chilena tras recibir el balón después de una falta al palo botada por Moya.

El golazo de Bermejo al Oviedo, tras una galopada en solitario zafándose de varios adversarios antes de ajustar el disparo al palo en mayo de 2023, el taconazo de Narváez en diciembre de 2020 frente al Fuenlabrada, o el de Puado, justo un año antes, frente al Girona en su debut con el Zaragoza completan el amplio catálogo de obras de arte que figuran en la colección del equipo aragonés desde el último descenso y que, desde el domingo, cuenta con otro artista.