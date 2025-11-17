Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del derbi. Aguirregabiria y Pulido, los mejores del Zaragoza y el Huesca

El lateral derecho fue el jugador decisivo con su gol y ofreciendo un buen nivel en un Zaragoza mejor en intensidad que en fútbol y donde también destacó Francho. El capitán del Huesca, de lo poco salvable en el lado oscense

Aguirregabiria intenta controlar un balón ante Dani Luna.

Aguirregabiria intenta controlar un balón ante Dani Luna. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Santiago Valero

Santiago Valero

El golazo y el buen nivel que mostró durante todo el choque sitúan a Martín Aguirregabiria como el mejor jugador del derbi, en un Real Zaragoza donde Francho también destacó por su esfuerzo y su presencia y con un buen nivel en la sala de máquinas, entre Keidi Bare y Guti, además de la sobriedad de Andrada o Insua. En el Huesca, Pulido fue el más destacado, con las pinceladas de Luna y la buena salida de Enol y Ojeda al entrar al campo en la segunda mitad.

REAL ZARAGOZA

Andrada | 6 |

Sobrio. Mostró seguridad y colocación, estuvo bien en los centros laterales.

Aguirregabiria | 9 |

Decisivo. Su gran gol fue la clave y le sumó acierto en ataque y en defensa.

Insua | 6 |

Seguro. No sufrió apenas, ordenado y con buenas coberturas, el líder atrás.

Radovanovic | 3 |

Expulsado. Empezó bien y mostró después costuras. Vio una roja absurda.

Pomares | 5 |

Mejorado. Dio un paso adelante con balón, subió su bajo nivel anterior.

Keidi Bare | 6 |

Recuperado. Intenso y metido en su retorno hasta que le duró el físico.

Guti | 6 |

Ubicado. Jugó donde debe y su fútbol lo notó para bien el equipo en el medio.

Francho | 7 |

Incansable. Dio hasta la última gota y supo interpretar bien su papel.

Valery | 5 |

Irregular. A buen tono de inicio, se diluyó pronto y se quedó solo en trabajo.

Soberón | 4 |

Flojo. Apenas se dejó ver en ataque y no estuvo acertado cuando apareció.

Kenan Kodro | 4 |

Escaso. Un par de remates fallidos y poco más, apenas ofreció soluciones.

También jugaron

Saidu. Intenso |6|

Bakis. Metido |5|

Sebas Moyano. Difuso |5|

Toni Moya. Relevo |sc|

Tasende. Testimonial |sc|

SD HUESCA

Dani Jiménez | 5 |

Superado. Nada pudo hacer en el gol y el rival no le exigió mucho más.

Carrillo | 4 |

Tímido. Nunca subió con peligro en ataque y sufrió con Valery al principio.

Piña | 5 |

Desigual. Mostró dudas en el eje al inicio aunque mejoró algo después.

Pulido | 6 |

Fuerte. El capitán ganó duelos e hizo la raya en la defensa azulgrana.

Julio Alonso | 4 |

Pobre. Pasó de puntillas por el choque y Francho le hizo sufrir en demasía.

Jesús Álvarez | 4 |

Apagado. No impuso su jerarquía en el medio y estuvo discreto con balón.

Sielva | 3 |

Perdido. No cogió nunca el timón en la medular y fue una sombra en el Huesca.

Dani Luna | 5 |

Incisivo. Fue el que más apareció en ataque en el Huesca, sin acierto.

Kortajarena | 3 |

Limitado. Nunca entendió su posición de enlace y se fue diluyendo en el pleito.

Portillo | 5 |

Controlado. Un remate peligroso y poco más, Aguirregabiria le frenó.

Sergi Enrich | 3 |

Frenado. Su trabajo no dio ningún fruto, engullido entre los centrales.

También jugaron

Enol Rodríguez. Peligroso |6|

Dani Ojeda. Centrador |5|

Ángel Pérez. Luchador |5|

Ntamack. Recambio |sc|

Ro Abajas. Sin tiempo |sc|

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents