El uno a uno del derbi. Aguirregabiria y Pulido, los mejores del Zaragoza y el Huesca
El lateral derecho fue el jugador decisivo con su gol y ofreciendo un buen nivel en un Zaragoza mejor en intensidad que en fútbol y donde también destacó Francho. El capitán del Huesca, de lo poco salvable en el lado oscense
El golazo y el buen nivel que mostró durante todo el choque sitúan a Martín Aguirregabiria como el mejor jugador del derbi, en un Real Zaragoza donde Francho también destacó por su esfuerzo y su presencia y con un buen nivel en la sala de máquinas, entre Keidi Bare y Guti, además de la sobriedad de Andrada o Insua. En el Huesca, Pulido fue el más destacado, con las pinceladas de Luna y la buena salida de Enol y Ojeda al entrar al campo en la segunda mitad.
REAL ZARAGOZA
Andrada | 6 |
Sobrio. Mostró seguridad y colocación, estuvo bien en los centros laterales.
Aguirregabiria | 9 |
Decisivo. Su gran gol fue la clave y le sumó acierto en ataque y en defensa.
Insua | 6 |
Seguro. No sufrió apenas, ordenado y con buenas coberturas, el líder atrás.
Radovanovic | 3 |
Expulsado. Empezó bien y mostró después costuras. Vio una roja absurda.
Pomares | 5 |
Mejorado. Dio un paso adelante con balón, subió su bajo nivel anterior.
Keidi Bare | 6 |
Recuperado. Intenso y metido en su retorno hasta que le duró el físico.
Guti | 6 |
Ubicado. Jugó donde debe y su fútbol lo notó para bien el equipo en el medio.
Francho | 7 |
Incansable. Dio hasta la última gota y supo interpretar bien su papel.
Valery | 5 |
Irregular. A buen tono de inicio, se diluyó pronto y se quedó solo en trabajo.
Soberón | 4 |
Flojo. Apenas se dejó ver en ataque y no estuvo acertado cuando apareció.
Kenan Kodro | 4 |
Escaso. Un par de remates fallidos y poco más, apenas ofreció soluciones.
También jugaron
Saidu. Intenso |6|
Bakis. Metido |5|
Sebas Moyano. Difuso |5|
Toni Moya. Relevo |sc|
Tasende. Testimonial |sc|
SD HUESCA
Dani Jiménez | 5 |
Superado. Nada pudo hacer en el gol y el rival no le exigió mucho más.
Carrillo | 4 |
Tímido. Nunca subió con peligro en ataque y sufrió con Valery al principio.
Piña | 5 |
Desigual. Mostró dudas en el eje al inicio aunque mejoró algo después.
Pulido | 6 |
Fuerte. El capitán ganó duelos e hizo la raya en la defensa azulgrana.
Julio Alonso | 4 |
Pobre. Pasó de puntillas por el choque y Francho le hizo sufrir en demasía.
Jesús Álvarez | 4 |
Apagado. No impuso su jerarquía en el medio y estuvo discreto con balón.
Sielva | 3 |
Perdido. No cogió nunca el timón en la medular y fue una sombra en el Huesca.
Dani Luna | 5 |
Incisivo. Fue el que más apareció en ataque en el Huesca, sin acierto.
Kortajarena | 3 |
Limitado. Nunca entendió su posición de enlace y se fue diluyendo en el pleito.
Portillo | 5 |
Controlado. Un remate peligroso y poco más, Aguirregabiria le frenó.
Sergi Enrich | 3 |
Frenado. Su trabajo no dio ningún fruto, engullido entre los centrales.
También jugaron
Enol Rodríguez. Peligroso |6|
Dani Ojeda. Centrador |5|
Ángel Pérez. Luchador |5|
Ntamack. Recambio |sc|
Ro Abajas. Sin tiempo |sc|
