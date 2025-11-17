El uno a uno del derbi. Aguirregabiria y Pulido, los mejores del Zaragoza y el Huesca

El golazo y el buen nivel que mostró durante todo el choque sitúan a Martín Aguirregabiria como el mejor jugador del derbi, en un Real Zaragoza donde Francho también destacó por su esfuerzo y su presencia y con un buen nivel en la sala de máquinas, entre Keidi Bare y Guti, además de la sobriedad de Andrada o Insua. En el Huesca, Pulido fue el más destacado, con las pinceladas de Luna y la buena salida de Enol y Ojeda al entrar al campo en la segunda mitad.

REAL ZARAGOZA

Andrada | 6 |

Sobrio. Mostró seguridad y colocación, estuvo bien en los centros laterales.

Aguirregabiria | 9 |

Decisivo. Su gran gol fue la clave y le sumó acierto en ataque y en defensa.

Insua | 6 |

Seguro. No sufrió apenas, ordenado y con buenas coberturas, el líder atrás.

Radovanovic | 3 |

Expulsado. Empezó bien y mostró después costuras. Vio una roja absurda.

Pomares | 5 |

Mejorado. Dio un paso adelante con balón, subió su bajo nivel anterior.

Keidi Bare | 6 |

Recuperado. Intenso y metido en su retorno hasta que le duró el físico.

Guti | 6 |

Ubicado. Jugó donde debe y su fútbol lo notó para bien el equipo en el medio.

Francho | 7 |

Incansable. Dio hasta la última gota y supo interpretar bien su papel.

Valery | 5 |

Irregular. A buen tono de inicio, se diluyó pronto y se quedó solo en trabajo.

Soberón | 4 |

Flojo. Apenas se dejó ver en ataque y no estuvo acertado cuando apareció.

Kenan Kodro | 4 |

Escaso. Un par de remates fallidos y poco más, apenas ofreció soluciones.

También jugaron

Saidu. Intenso |6|

Bakis. Metido |5|

Sebas Moyano. Difuso |5|

Toni Moya. Relevo |sc|

Tasende. Testimonial |sc|

SD HUESCA

Dani Jiménez | 5 |

Superado. Nada pudo hacer en el gol y el rival no le exigió mucho más.

Carrillo | 4 |

Tímido. Nunca subió con peligro en ataque y sufrió con Valery al principio.

Piña | 5 |

Desigual. Mostró dudas en el eje al inicio aunque mejoró algo después.

Pulido | 6 |

Fuerte. El capitán ganó duelos e hizo la raya en la defensa azulgrana.

Julio Alonso | 4 |

Pobre. Pasó de puntillas por el choque y Francho le hizo sufrir en demasía.

Jesús Álvarez | 4 |

Apagado. No impuso su jerarquía en el medio y estuvo discreto con balón.

Sielva | 3 |

Perdido. No cogió nunca el timón en la medular y fue una sombra en el Huesca.

Dani Luna | 5 |

Incisivo. Fue el que más apareció en ataque en el Huesca, sin acierto.

Kortajarena | 3 |

Limitado. Nunca entendió su posición de enlace y se fue diluyendo en el pleito.

Portillo | 5 |

Controlado. Un remate peligroso y poco más, Aguirregabiria le frenó.

Sergi Enrich | 3 |

Frenado. Su trabajo no dio ningún fruto, engullido entre los centrales.

También jugaron

Enol Rodríguez. Peligroso |6|

Dani Ojeda. Centrador |5|

Ángel Pérez. Luchador |5|

Ntamack. Recambio |sc|

Ro Abajas. Sin tiempo |sc|