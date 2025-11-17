Martín Aguirregabiria: «Hemos tenido 15 minutos brutales. Los mejores de la temporada»
El autor del solitario pero magistral gol ha sido preguntado por las sensaciones tras la victoria en el derbi y ha afirmado que el primer cuarto de hora del Real Zaragoza, hasta su gol, fueron lo más positivo del encuentro
El autor del solitario pero magistral gol del partido de ayer, Martín Aguirregabiria, ha sido preguntado por las sensaciones tras la victoria en el derbi y ha afirmado que el primer cuarto de hora del Real Zaragoza, hasta su gol, ha sido lo más positivo del encuentro: «Hemos tenido 15 minutos brutales. Los mejores de la temporada».
El lateral del conjunto blanquillo ha asegurado que la plantilla es la más interesada en sacar victorias: «Somos los primeros que queremos ganar». Además, el jugador se ha mostrado confiado con que el equipo pueda revertir la situación: «En ningún momento he dejado de creer. Por supuesto que se puede». Por último, ha añadido que «el equipo lo merecía».
