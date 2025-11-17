Paulino sufre una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda

Paulino se une de forma definitiva a la enfermería del Real Zaragoza ya que las molestias en la rodilla izquierda con las que acabó el entrenamiento del sábado han dictaminado que sufre una lesión leve en el ligamento lateral externo de esa articulación y estará alrededor de tres semanas o un mes de baja, por lo que llegaría muy justo a los choques de finales de 2024, al Burgos o probablemente el Cádiz el 14 de diciembre. El primer diagnóstico el sábado ya hacía prever que algún ligamento estuviera dañado o que hubiera un esguince leve, pero el lateral externo no supone una lesión de tan mal diagnóstico (no es muy común de hecho) como lo es el interno o sobre todo el cruzado, aunque en este caso desde el principio se descartó que lo tuviera roto.

Paulino, que iba a ser titular en el derbi, se lesionó en la última jugada del entrenamiento del sábado y por eso fue baja en ese duelo y ya se le han hecho las pruebas médicas pertinentes, una resonancia que confirma esa lesión. El extremo santanderino, que ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos de titular, no está teniendo ninguna fortuna con las lesiones tras llegar en verano, un lastre que le está impidiendo mostrar su calidad que sí enseñó en el Oviedo, en el Pachuca mexicano o en el Logroñés y algo menos en el Málaga y de la que también se vieron retazos en la pretemporada, con un buen gol en el Memorial Carlos Lapetra ante el Málaga.

Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada, aunque esta lesión vuelve a cortar ese ritmo.

Se une el extremo santanderino a una enfermería en la que están Marcos Cuenca, Paul y Tachi, con diferentes lesiones musculares y al que primero se espera es al costamarfileño, que sufrió una leve en el aductor y que tiene muy complicado poder estar ante el Eibar (apunta más al Leganés), mientras que Cuenca (isquiotibial) y Tachi (sóleo) pueden llegar ante el cuadro pepinero. Ante el conjunto eibarrés Sellés recupera a Bazdar, que regresa de estar con Bosnia, pero pierde por sanción a Radovanovic tras ser expulsado en el derbi.