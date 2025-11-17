El Real Zaragoza vuelve al trabajo con el sabor de la victoria y sin novedades en la enfermería

El Real Zaragoza se ha ejercitado tras ganar en el derbi ante el Huesca con un entrenamiento en el que los titulares ante el equipo oscense han hecho una sesión más suave en el gimnasio, donde también ha empezado Sebas Moyano, que no participó en ese encuentro, mientras que los lesionados, Tachi, Paulino, Paul y Cuenca, han hecho trabajo al margen por sus respectivas dolencias.

El resto del equipo ha trabajado sobre el césped en una sesión compensatoria tras el encuentro ante el conjunto oscense y este martes guardará descanso para volver el miércoles a la actividad y empezar a preparar el duelo en Ipurua. Del filial han estado Pinilla, Ale Gomes y Barrachina, si bien este último también ha trabajado de forma más suave tras jugar con el Aragón el domingo.

A Paul Akouokou se le ha visto al comienzo de la sesión en el gimnasio y es el que más cerca está de volver tras la lesión en el aductor que sufrió antes de cumplir su cuarto y último partido de sanción ante el Granada por romper el monitor del VAR frente a la Cultural Leonesa.

Con todo, tras ser baja ante el Huesca Paul no llegaría al duelo ante el Eibar y mira más al del Leganés. Mientras, Tachi, que se lesionó en el sóleo con una rotura moderada (grado dos) y Cuenca, con una rotura en el isquiotibial), apuntan a volver también ante el Leganés y en esta semana su concurso estaría descartado, como también Pulino, con una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla.

Radovanovic, baja por sanción

Bazdar, que se encuentra con Bosnia para jugar este martes ante Austria y que se perdió el derbi por este motivo, regresará el jueves, donde donde ya se le espera en el entrenamiento y ante el Eibar es baja por sanción Radovanovic tras la expulsión frente al Huesca.