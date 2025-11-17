Rubén Sellés: "Estoy contento con el rendimiento y la competitividad"

El entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés, no se ha guardado un ápice de entusiasmo en su comparecencia en rueda de prensa y ha afirmado estar «contento con el rendimiento y la competitividad» de la plantilla. Además, el técnico ha asegurado que «esa es la base» que debe mantener el equipo: «Si competimos como hoy va a ser difícil que nos ganen», indicó.

En cuanto al planteamiento, ha explicado Sellés que la intención era tener gente sobre el césped que fuera bien por alto, dado que la SD Huesca es conocida en la Segunda División por su dominio en esa faceta del juego: «Teníamos un rival muy dominante a balón parado. Queríamos gente para ganar esos duelos». Asimismo, el míster ha reconocido que el conjunto altoaragonés les puso en apuros desde el gol, aunque los suyos han sabido aguantar el tipo: «Nos hemos mantenido bien. No ha habido bloqueo». Una vez empezó a «apretar» el conjunto azulgrana, Sellés ha tardado en hacer los primeros cambios «para mantener la organización».

Sobre el valor que otorga el valenciano a la victoria ante un rival como el Huesca, ha respondido el técnico que sin el sustento de la grada no habría sido posible: «Quiero destacar a la afición. Nos ha apoyado mucho», afirmó. En lo referente al gol de Aguirregabiria, que no ha dejado a nadie indiferente, ha asegurado alegrarse por el jugador, quien es, según ha dicho, «un líder silencioso» dentro del vestuario y «un chico extraordinario». En ese sentido, ha tenido halagos para toda la plantilla, a la cual considera más que capaz: «No sé si mejores, pero no somos peores que nadie».

Sellés ha expresado el deseo de mantener la dinámica tras la victoria: «Espero que sea la primera de muchas». De igual manera, se ha mostrado muy confiado del método, pese a que sean los primeros resultados por el momento: «No tenemos que cambiar nada de lo que estamos haciendo». Ha añadido el técnico que la plantilla está igual de convencida: «Llevamos tiempo diciéndolo. El equipo es consciente».

Por su parte, el nuevo técnico de la SD Huesca, Jon Pérez Bolo, ha achacado la derrota a que el equipo salió al partido «con muchas dudas» y «temerosos». Cuando los azulgranas se han visto por detrás en el marcador sí ha habido un cambio, aunque no todo ha sido positivo: «Desde el gol se han visto cosas buenas y otras no tanto». Además, Bolo ha lamentado verse obligado a hacer cambios «con los que no contaba», como Álvarez o Luna. El técnico tiene claro que, «trabajando», saldrán de la situación: «Conseguiremos el objetivo que nos hemos marcado».