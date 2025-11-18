Agustín Lasaosa, presidente del Huesca: "El problema no es que nos haya ganado el Zaragoza"

El presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, ha comparecido este martes en un acto corporativo del club en el que, además de poner en valor la labor institucional, que acostumbra a tener menos visibilidad que la deportiva, ha querido convertir la desilusión en esperanza con su análisis de la situación actual del equipo. Lo primero que ha pedido el presidente es positivismo y una calma que no ha abundado ni entre los aficionados ni en los despachos del Huesca en los últimos días: “Mandaría un mensaje de tranquilidad. La misma ilusión que digo siempre. Tengo que ser pesado con la ilusión”.

No obstante, Lasaosa sí ha hecho mención de forma directa a la crisis deportiva del club: “Los números son horrorosos”. Unos números que, en palabras del presidente, “no son de Bolo”, ya que tan solo ha disputado un partido a los mandos del Huesca. Además, dado que la entidad tardó dos días en destituir a Sergi Guilló tras el empate del sábado en El Alcoraz ante el Andorra, y pospuso dos días más el comunicado para hacer oficial la llegada de Jon Pérez Bolo, el nuevo técnico no ha dispuesto del tiempo suficiente para trabajar, algo que Lasaosa también ha tenido en cuenta: “Ha entrenado tres días, y mal entrenados”, admite.

Asimismo, el máximo directivo del conjunto azulgrana ha reconocido sentirse presionado para tomar cartas en el asunto ante la falta de resultados: “No es que lo diga yo. Lo veíais vosotros y lo veía la afición. A mí me paran 120 todos los días por la calle”. Una falta de resultados que no responde únicamente a la derrota en el Ibercaja Estadio, sino que viene de largo: “El problema no es de esta semana. El problema no es que nos haya ganado el Zaragoza”. Aun así, los responsables del devenir deportivo del club decidieron poner medidas a un problema que “viene de hace meses” en plena semana de derbi, aunque, según considera el presidente, era necesario: “Había que tomar soluciones. Nosotros estamos aquí para tomar soluciones”, asegura.

Respecto al nuevo preparador, Lasaosa confía en el trabajo de Bolo ya con más tiempo para entrenar y conocer a fondo a sus jugadores, y espera ver muy pronto el nuevo rumbo: “El domingo se empezarán a ver cosas. Vamos a dar tiempo al tiempo y vamos a dejar que la gente trabaje”, añade. En este sentido, se ha mostrado muy seguro con las posibilidades del Huesca de revertir una dinámica que ya lo ha metido en los puestos de descenso de Segunda División: “Ya veremos lo que pasa dentro de más días. Estoy convencido de que sacaremos la situación adelante”.