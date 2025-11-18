Andrada regresa para no marcharse

Volvió Esteban Andrada a la portería zaragocista en el derbi, dejando el marco a cero y sumando su segunda victoria bajo los palos del Real Zaragoza, que hasta el momento ha logrado sus tres tres triunfos del curso, contando también el de Copa en Mutilva y el sellado ante el Mirandés en Vitoria, con el arquero cedido por Monterrey sobre la bocina del mercado de agosto. El dato es tan real y clarificador como es de justicia subrayar que Adrián ni dio motivos a Gabi para quitarle el puesto ante el conjunto jabato ni tampoco había ofrecido demasiados a Sellés para ese relevo el domingo. Mientras, Larraz apostó por Andrada en su único partido, de infausto recuerdo ante la Cultural por los cinco goles encajados.

Cuando llegó Sellés a un Zaragoza muy golpeado que sumaba en dos partidos nueve dianas, contando el repóker del conjunto leonés y los cuatro de Almería (un par de ellos eran parables, pero Andrada no fue el principal culpable de ambas goleadas), se decantó por un cambio de guardia bajo palos en Liga y le devolvió la titularidad a Adrián Rodríguez, que llegó a mediados de agosto cedido por el Alavés y que asumió los galones de titular sabiendo que el club buscaba un arquero que llegara con ese rol, que pudo ser el rayista Dani Cárdenas, pero el presidente de ese club, Martín Presa, decidió complicar la negociación hasta romperla, y fue al final Esteban Andrada, en una operación casi rocambolesca y hecha a toda celeridad por las circunstancias en las que se dio y que era imposible solo unas semanas antes.

Las condiciones de la cesión

Andrada llegó sabiendo que venía para ser el arquero titular, con una amplia y dilatada carrera, siendo internacional con Argentina, pasando por Lanús, Arsenal FC y Boca Juniors en su país para triunfar también en Monterrey, y con la idea de saltar por fin a Europa en una cesión en la que no hay cláusula por minutos jugados que implique el Zaragoza pague más de su ficha, de la que solo abona algo menos de un cuarto de la misma, ya que su salario está en global en más de dos millones de dólares en la entidad azteca. Obviamente, Monterrey quiere que juegue para buscar en junio un traspaso (la opción obligatoria en caso de ascenso zaragocista de 1,5 millones de dólares parece claro que no se va a dar) y el arquero ha venido con la idea de hacerlo, por lo que el ostracismo con Sellés, de mantenerse, solo podía desembocar en una ruptura del préstamo en enero.

Sin embargo, el entrenador valenciano le devolvió al once ante el Huesca, cuajando un buen partido en el derbi, mostrando seguridad en todas sus acciones, sobre todo en los muchos centros laterales que el enemigo realizó y abortando los disparos de Portillo y Enol, los dos tímidos intentos del rival en la segunda parte. Andrada, además, había sido el mejor en la eliminatoria copera en Mutilva, donde tuvo que realizar varias paradas que ayudaron al pase zaragocista por 3-1.

Nueve partidos a seis

Así, tras inaugurar su etapa en el arco zaragocista en Vitoria ante el Mirandés y volver tres encuentros después a la suplencia todo apunta a que Andrada ha regresado y que esta vez llega para quedarse, teniendo en cuenta que ahora mismo el contador de presencias de los dos porteros zaragocistas (sin duda la línea mejor reforzada en verano) es por el momento favorable al meta balear, que suma 9 encuentros (Sanse, Andorra, Castellón, Valladolid, Albacete, Ceuta. Sporting, Deportivo y Granada) y 810 minutos, por los seis (Mirandés, Córdoba, Almería, Cultural, Huesca y la Copa) y 540 que acumula el argentino.