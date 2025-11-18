Autopista para la salida de Dani Gómez en enero

El partido ante el Huesca confirmó que el rol de Dani Gómez ha sido claramente relegado para pasar con Gabi de ser el indiscutible en la práctica para ahora tener por delante en la punta de lanza del Real Zaragoza como mínimo a Soberón, Kodro o Bakis y también probablemente a Bazdar ya que tampoco ha contado en demasía Rubén Sellés con el balcánico, ausente en el derbi por estar con Bosnia, pero que al menos fue titular en Copa en Mutilva. Ahora mismo, las circunstancias conducen de forma clara en enero en una salida, tanto por la parte del atacante como por la del club, que liberaría espacio físico y salarial, con una de las fichas más altas, en torno a 650.000 euros más incentivos según algunas fuentes, ya que el jugador tiene cartel y hay sondeos en el extranjero que pueden fructificar, aunque no habría aún ofertas en firme. Pero estas son, en todo caso, cuestión de tiempo

De hecho, Dani Gómez, que tiene un contrato hasta 2028, manejó en verano una oferta del Aris de Salónica que no se mantiene ahora y que fue entonces insuficiente para convencer al jugador y que no se llegó a plantear de forma directa al Zaragoza. Esa posibilidad se abrió en junio tras unos meses en los que el papel del ariete, que llegó sobre la bocina del mercado de enero al club aragonés con un acuerdo con el Levante, que tiene el 25% del pase, tras romperse su cesión al Valencia, no fue el esperado, aunque contribuyó con 4 goles a la salvación zaragocista.

Solo 41 minutos en 5 partidos

Al final, el punta madrileño se quedó y empezó siendo fijo para Gabi, jugando 8 de los 9 partidos con él de titular y saliendo desde el banquillo ante el Castellón, donde marcó una de las dos dianas que lleva, ya que la otra la hizo frente al Valladolid. Es el máximo artillero zaragocista y con Larraz también mantuvo su condición de titular, pero con Sellés, en cuatro partidos de Liga (Sporting, Deportivo, Granada y Huesca) y uno de Copa (Mutilvera) el giro ha sido absoluto, solo suma 41 minutos, en los tramos finales de los choques ante sportinguistas y granadinos, ambos a domicilio y ni siquiera jugó en la cita copera.

Así, Dani Gómez ha pasado de ser el cuarto futbolista con mas minutos (tras Sebas Moyano, otro que ha perdido rol, Francho y Guti) hasta la llegada del actual entrenador a que en los 5 choques oficiales con Sellés solo Tasende y Paulino hayan tenido menos minutos, pero el lateral se perdió dos por lesión y el extremo santanderino, que está de baja ahora, hasta tres de esos cinco duelos en la nueva era en el banquillo zaragocista. Akouokou, que no ha estado a disposición de Sellés por lesión y sanción, es el único que no ha participado con el nuevo míster, mientras hasta Tachi y Keidi Bare, que solo han jugado uno de los cinco partidos con el valenciano por estar de baja en el resto, han jugado más que el delantero. Incluso Pinilla, titular en Copa, como Kosa, central casi invisible desde que llegó en 2023, y Barrachina, que jugó toda la segunda parte en Mutilva, han tenido más presencia sobre el césped que Dani Gómez.

Es el que menos ha jugado de los 5 delanteros, superado claramente por Bakis, y solo Tasende y Paulino, que se han perdido partidos, y el inédito Akououkou por lesión y sanción han tenido menos espacio sobre el césped con Sellés

El partido ante el Huesca, después de tener buenos minutos en Granada saliendo del banquillo (el palo impidió que hiciera el 2-2), con el conjunto de Bolo que buscaba empatar, muchos espacios y con la velocidad del punta madrileño y su capacidad en el desmarque, es paradigmático de la falta de confianza que le demuestra Sellés, que tampoco le dio minutos ante el Deportivo para buscar el empate ni en Copa.

Bakis, con Sellés, ha tenido 75 minutos, jugando en dos partidos de Liga y Copa, mientras que Kodro fue titular en Mutilva y ante el Huesca en la última jornada para acumular 186 con Sellés, que ha situado a Soberón como su ariete de referencia, dándole la camiseta de inicio en las cuatro jornadas de Liga. Por su parte, Bazdar jugó en el once en Copa y tuvo sitio en el tramo final frente al Deportivo para sumar un protagonismo residual y también pensar en una salida en enero por lo mucho que implica salarialmente, entre su ficha y la amortización en torno a un millón de euros, pero aún ha jugado más que Dani (68 minutos), no estando en uno de los 5 partidos con Sellés.

El delantero es ahora el quinto punta y aunque está a gusto en Zaragoza desde que llegó a principios de febrero pasado, la actual coyuntura, de mantenerse, va a propiciar seguro una salida en el próximo mercado, porque ninguna de las dos partes, ni el Zaragoza por su elevado coste ni el futbolista, va a querer que siga en esas circunstancias y además es un jugador con cartel y condiciones, que en toda su carrera ha hecho goles. Y los delanteros siempre son una posición muy buscada en cualquier ventana, mucho más si cabe en la de enero que en la de verano.