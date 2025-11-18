Bazdar juega en el tramo final con Bosnia, que irá a la repesca del Mundial

Samed Bazdar jugó el tramo final del choque de Bosnia en Viena ante Austria, los últimos 6 minutos y el descuento de ese encuentro, buscando un gol salvador que metiera de forma directa a su selección a la cita mundialista que se disputará en 2026 entre México, Canadá y Estados Unidos y que no llegó. Bosnia, que acaba segunda del Grupo H por detrás de Austria, tendrá que jugar la repesca a finales de marzo con el delantero del Real Zaragoza, fijo con su selección, entre los convocados salvo sorpresa.

A diferencia del choque ante Rumanía, donde Bazdar fue titular, Sergej Barbarez, seleccionador bosnio, apostó por Tabakovic como pareja de Dzeko y la apuesta le fue bien porque el ariete marcó el gol bosnio a los 12 minutos que le daba el pase directo al Mundial. Gregoritsch empató en el 77 y Bosnia, con cambios ofensivos como el de Bazdar, buscó la victoria que no llegó para que el duelo acabara 1-1.

El jugador zaragocista regresa este miércoles en un vuelo a Barcelona y se le espera en el entrenamiento del jueves tras jugar 46 minutos contra Rumanía y los 10 incluida la prolongación que disputó este miércoles en Viena. Ante el Eibar el sábado podrá estar a disposición de Sellés.