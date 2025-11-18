Bazdar juega en el tramo final con Bosnia, que irá a la repesca del Mundial
La selección bosnia rozó el billete directo tras ir ganando la mayor parte del partido y el delantero del Zaragoza salió en el minuto 84 buscando el tanto de la victoria ante Austria que no llegó
Samed Bazdar jugó el tramo final del choque de Bosnia en Viena ante Austria, los últimos 6 minutos y el descuento de ese encuentro, buscando un gol salvador que metiera de forma directa a su selección a la cita mundialista que se disputará en 2026 entre México, Canadá y Estados Unidos y que no llegó. Bosnia, que acaba segunda del Grupo H por detrás de Austria, tendrá que jugar la repesca a finales de marzo con el delantero del Real Zaragoza, fijo con su selección, entre los convocados salvo sorpresa.
A diferencia del choque ante Rumanía, donde Bazdar fue titular, Sergej Barbarez, seleccionador bosnio, apostó por Tabakovic como pareja de Dzeko y la apuesta le fue bien porque el ariete marcó el gol bosnio a los 12 minutos que le daba el pase directo al Mundial. Gregoritsch empató en el 77 y Bosnia, con cambios ofensivos como el de Bazdar, buscó la victoria que no llegó para que el duelo acabara 1-1.
El jugador zaragocista regresa este miércoles en un vuelo a Barcelona y se le espera en el entrenamiento del jueves tras jugar 46 minutos contra Rumanía y los 10 incluida la prolongación que disputó este miércoles en Viena. Ante el Eibar el sábado podrá estar a disposición de Sellés.
