David Generelo: "Me vino a la cabeza mi gol al Dnipro, ojalá el de Martín marque un antes y un después"

¿Cómo vivió el gol de Aguirregabiria? Recuerda mucho a uno que usted marcó en La Romareda al Dnipro en diciembre de 2004, también de rechace de un defensa y desde la frontal para que el balón entrara por la escuadra.

Lo estaba viendo en mi casa en Zaragoza y nada más que entró por la escuadra el gol de Martín la primera imagen que me vino a la cabeza fue a ese gol que hice en la Copa de la UEFA, porque tienen un cierto parecido. Se me fue enseguida la cabeza allí, aunque al verlo más veces repetido hay algunas cosas similares y otras diferentes, ya que él tiene tiempo para atacar el balón, que le bota y puede elegir el momento de golpear, yo me lo encontré más encima y tuve que acomodarme para pegarle bien. Fue un auténtico golazo y una liberación para todo el zaragocismo, ojalá marque un antes y un después.

Aquella era una noche de perros, con mucha lluvia y agua en el césped.

Ese día llovió tanto y estaba el campo tan mal que probablemente si el balón hubiera botado antes se habría quedado clavado y no podía haberle pegado yo así. Le pega con todo el alma en una acción que se está perdiendo mucho en el fútbol, que a mí me gustaba mucho intentar y es el tiro desde fuera del área, ya que ahora todo el mundo busca el centro o con asociaciones llegar hasta dentro del área y Martín tiene muy buen golpeo y ahí lo demostró.

¿Con cuál se queda de los dos?

Con el mío, primero porque no hice muchos y a todos les guardo cariño, y de dificultad, aunque me cueste decirlo, creo que es algo más complicado el que marqué porque me la encuentro cerca del cuerpo y tienes que acomodarte mucho para que el balón no se te vaya muy arriba. Yo no puedo decir que la quise colocar ahí en la escuadra y de hecho un medio de comunicación me llevó a La Romareda para repetir ese gol un par de días después y ninguna de las que probé fue igual que esa (sonríe). Lo que sí es cierto es que es un golazo también el suyo y cuando haces algo así pues esa es la primera sensación que te viene y piensas. Ese gol de Martín lo primero que hace es dar tres puntos importantísimos y ojalá sirva para que en un tiempo nos acordemos de que con este tanto llegó el principio de dar toda la vuelta a la situación tan tenebrosa que vivimos.

¿Se esperaba una temporada tan mala del Zaragoza?

Nadie creo que la esperara. Ninguno de los 22 equipos que arrancan la Liga se esperan estar los últimos y a tanta diferencia de la salvación. Para nada podía entrar en mi cabeza una situación así, con tan pocos puntos y en ese puesto de colista. Ha habido para mí un déficit importante en las áreas, creo que el equipo dentro de lo que es la categoría tuvo momentos de ser superior y de dominar y en otros se vio sobrepasado, pero ese hándicap en su portería, defendiendo y siendo contundente, y en la del enemigo, donde le ha costado marcar y necesita más efectividad para ganar partidos, y ahí están los números para mostrarlo le está pesando.

Ahora se abre algo más de luz, pero ¿llegó a pensar que no había esperanza?

No, nunca lo he puesto en una escala de milagro, ni antes de ganar al Huesca ni por supuesto ahora. Nunca vi la situación perdida. Esta categoría es larguísima y muy igualada y a pesar de esa dinámica siempre te da opciones de levantarte. Obviamente la línea había que cambiarla ya y muchos pensábamos que el partido ante el Huesca al ser un derbi era el momento ideal para darle la vuelta. Ahora hay que ser más competitivos, no existe ni un solo margen de relajación y deben seguir mejorando y creciendo. Se veía que los futbolistas estaban muy faltos de esa confianza que llevara al equipo a rendir mejor y, si ahora encadena tres o cuatro resultados positivos, empezará ya a salir de esta situación tan delicada.

La plantilla no es para ir colista, aunque tenga sus limitaciones.

Para nada es de las cuatro peores de Segunda y menos en una Liga tan igualada en la que solo dos o tres equipos están por encima del resto y donde hay muchos rivales muy parejos, con diferencias mínimas. Lo que hay buscar es mejorar en esos detalles, en el convencimiento y en ser competitivos de forma más regular, basándote en la fortaleza como grupo.

¿Considera ineludible ir al mercado de enero y fichar?

La posibilidad está ahí y siempre que se pueda ir y traer lo que mejore y suponga competitividad hay que hacerlo. Si se sube el nivel hay que acudir, claramente.

¿Ve mejoras con Sellés con respecto a la etapa de Gabi?

Sí, creo que el equipo ha sido durante más minutos más competitivo y dando una sensación de bloque, en lo que también tiene que ver la situación de alerta absoluta que ya hay en el club y en el equipo. El Zaragoza antes ya era capaz de dominar en muchos momentos del partido y le estaba faltando esa competitividad en las áreas y ahora se está trabajando más en ese sentido y en ello se tiene que seguir mejorando.

Hace dos años se marchó con Fran Escribá cuando fue destituido y desde entonces el Zaragoza ha sufrido más si cabe por salvarse, con muchos cambios de entrenadores, de jugadores, de directores deportivos…

Es que es un sitio complicado en el que la exigencia es máxima. Nosotros nos fuimos muy tristes porque teníamos mucha ilusión, en mi caso también por vivir en Zaragoza y por el sentimiento que tengo hacia este club. Con Fran vinimos en una situación complicada, no tanto como la que se vive ahora, y fuimos capaces de sacarla con solvencia y al siguiente año empezamos tan bien que al primer revés o mala racha que todos clubs tienen no se conservó la paciencia y esa puede ser una de las claves que explican todo esto y que las cosas se estén haciendo mal. No lo digo ya solo por nosotros, en este fútbol tan volátil si inicias un proyecto y crees en unas personas, evidentemente a las primeras de cambio no puedes dar un giro y un volantazo así. Un poco más de paciencia en determinados momentos ayudaría. La situación es la que es y todos tenemos que poner nuestro grano de arena para que se revierta. Lo primero es este año salvar la categoría y el Zaragoza después de eso tiene que volver a hacer un proyecto ilusionante para volver a donde se merece.

Poca paciencia es sinónimo de inestabilidad. Eso es lo revelador de lo que está pasando en el Zaragoza.

Lo que revela es que esta ciudad y este club son muy grandes, con muchos años en una categoría que no merece ni en la que debe estar y eso hace que al primer revés ya creas que todo se puede derrumbar y por eso se gira. Eso a veces es comprensible por la necesidad de volver a Primera, pero otras veces, en los proyectos, si crees en las personas adecuadas, tener esa paciencia es un plus.

¿Se salva el Zaragoza?

Sin duda se salva. Mi cabeza no puede asimilar otra cosa que no sea que el equipo continúe en esta mejora paulatina que se ve ahora y que el jugador al final se saque de encima esas malas sensaciones por los resultados para sumar los puntos para salvarnos y hacerlo con un poco de holgura y sin sufrir hasta el final.

Salieron Fran y usted al final de la temporada pasada del Granada y ahora están a la espera de un nuevo proyecto, ¿no?

Sí, esta profesión es así, lo de Granada también fue otra situación un poco incomprensible faltando tres jornadas solo para acabar y decidir que no debíamos continuar. Estoy viendo mucho fútbol ahora, trato de desconectar un poco también y ando con la maleta hecha para si llega un proyecto interesante ponernos en marcha.