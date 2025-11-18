LaLiga denuncia los cánticos contra Pulido en el derbi

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos que remite a la Comisión Antiviolencia y al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol en la última jornada el cántico "Pulido muérete" entonado en cuatro ocasiones por aficionados del Real Zaragoza contra el jugador del Huesca, durante el derbi. Los cánticos, aclara la Liga, fueron siempre en la Zona de Gol Sur, en los sectores 203 y 204, en la denominada Grada de Animación y también se entonó otro contra Osasuna. Estos cánticos pueden acabar en una multa para el club y se han repetido en el Ibercaja Estadio contra otros rivales en la gran mayoría de partidos de esta temporada.

Los cánticos contra el defensa del conjunto oscense se entonaron de forma coral y durante 10 segundos explica LaLiga en los minutos 1, 29, 32 y 64, mientras que en el 36 se le cantó a un rival el "písalo" y en el 66 se escuchó el cántico "en el Ligallo un grito se oye, adelante vamos maños a ganar... Lololololololo, el equipo de las putas del Sadar", en referencia a Osasuna, añade la patronal de los clubs.

"Se ha de destacar de manera especial que los hechos mencionados se han producido únicamente desde la zona descrita, manteniendo el resto de los aficionados locales presentes en el estadio un comportamiento adecuado", asegura LaLiga, que también menciona que el club llevó a cabo todas las medidas preventivas previstas para estos casos.

En lo que va de temporada, LaLiga ha recogido cánticos en ese sector zaragocista en el Ibercaja Estadio en los duelos ante el Valladolid, el Albacete, el Córdoba, la Cultural y el Deportivo, además del Huesca, solo no registrándolos en el estreno en casa frente al Andorra.