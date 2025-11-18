El Ebro tendrá que asumir una cantidad mayor por jugar en el Ibercaja Estadio en Copa

El Ebro va a tener que pagar una cifra mayor por jugar la eliminatoria de la Copa del Rey ante Osasuna el martes 2 de diciembre en el Ibercaja Estadio ya que el club zaragocista es arrendatario desde el pasado verano, les cede el campo y solo pide asumir los gastos de esa apertura y estos son mayores que cuando se jugaba en La Romareda.

La cifra, salvo negociación posterior, rondará los 50.000 euros y es muy difícil de asumir para el Ebro, donde en otras ocasiones se ha pagado por el uso de La Romareda, ante el Valencia o el Celta en las eliminatorias coperas, y se entiende que debe darse ese pago por lo que cuesta abrir el estadio, pero una cifra mucho menor, en torno a 15.000 euros por ejemplo cuando el conjunto vigués visitó al zaragozano en 2021.

Desde el Zaragoza solo se confirma que hay que pagar lo que cuesta abrir el estadio, pero no se ratifica ni se desmiente la cantidad, aunque se subrayan que las circunstancias del choque, por el escenario, por el alquiler anual que se paga y por el rival, son distintas, teniendo en cuenta que al ser Osasuna es muy probable que el partido sea de alto riesgo o que haya que reforzar la seguridad en todo caso, además de que el campo tiene que estar listo dos días después, el jueves 4, porque el Zaragoza recibe al Burgos y eso también supone en sobrecoste para acelerar los trabajos de limpieza y puesta a punto del Ibercaja Estadio.

El Ebro, que milita en el grupo 2 de Sergunda RFEF y que precisamente este fin de semana juega ante el filial zaragocista en la Ciudad Deportiva, el domingo a las 12.00 horas en concreto, iba a disputar este duelo copero, tal y como confirmó el pasado viernes, en el Ibercaja Estadio tras haberlo solicitado así el club arlequinado el martes, después de conocerse el resultado del sorteo. El conjunto zaragozano recibirá al rojillo en ese escenario el martes 2 de diciembre a las 19.00 horas buscando dar la gran sorpresa y tras eliminar en la ronda previa a un enemigo de categoría superior, al Tarazona de Primera RFEF, si bien la distancia con los osasunistas es mucho mayor al ser la élite del fútbol español.

El Real Zaragoza, mientras se realizan las obras de reconstruución de La Romareda, cuya inauguración está prevista para 2027, tiene desde finales de julio un contrato de alquiler aprobado por el consejo de administración de la Sociedad La Nueva Romareda, donde participan el club, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, por un periodo de 26 meses y que fija un alquiler anual de 250.000 euros más IVA. El alquiler, actualizable conforme al IPC, sufrirá un incremento del 70 % en caso de ascenso a Primera División. Es un tipo de arrendamiento de industria sobre el estadio modular que tiene una duración de 26 meses, susceptibles de prórroga.