¿Quién es quién en el accionariado del Real Zaragoza?

Juan Forcén

El único accionista aragonés que queda en el club tras la venta a Real Z LLC. Forcén entró en el club como patrono de la Fundación Zaragoza 2032 y con el cambio de propiedad poseía el 13,46% de los títulos, una cantidad que con las sucesivas ampliaciones se ha ido ampliando y ahora podría estar en el 25%. Fue uno de los fundadores y vicepresidente del Basket Zaragoza 2002 y posee diferentes negocios inmobiliarios y gastronómicos en la capital aragonesa.

Cuando Real Z LLC desembarcó en el club, una llegada en la que Forcén fue uno de los principales impulsores, su composición accionarial estaba entre Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid, y Joseph Oughourlian, dueño del Lens y de Amber Capital, con el 50,1%; Real Ventures, con el 25%, y que está participada al 50% por el presidente del club Jorge Mas y Mark Affolter, consejero de Ares Management; ZFútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, también consejero de Ares, y Affolter, y Riverside LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital.

Pablo Jiménez de Parga

El abogado barcelonés, de 61 años, se convirtió en el máximo accionista del Real Zaragoza a través de Real Z LLC, la sociedad compradora del club aragonés, ya que controlaba, a través de su sociedad Jidepar SLU, el 88% de Global Tavira SL, la sociedad mayoritaria de las cuatro que entraron a formar parte de Real Z LLC antes de la integración de Juan Forcén.

Jiménez de Parga es también secretario del Consejo del Atlético de Madrid, el mismo cargo que ostenta en Atlético HoldCo, la que era mayoritaria (66%) en el club colchonero hasta su reciente venta a Apollo, y abogado de confianza de Miguel Ángel Gil Marín. Asimismo es vicepresidente ejecutivo de Ecija Abogados, tras la fusión de su bufete en 2019 con esta firma, y este despacho es el que ahora mismo lleva todos los asuntos legales del Real Zaragoza. María Cristina Llop es desde el 27 de junio secretaria del Consejo de Administración del Zaragoza y consejera y trabaja para esta firma.

Jorge y José Mas

Jorge Mas, el líder del grupo inversor que se hizo con el club y presidente de la Sociedad Anónima Deportiva, y su hermano José, son accionistas mayoritarios de MasTec, una empresa de construcción de infraestructuras y miembros de una de las familias más adineradas de Miami. Jorge es asimismo el actual propietario del Inter Miami, del que posee el 90% de las acciones. El 10% restante obra en poder del exfutbolista David Beckham. Su poderoso músculo económico del empresario le ha permitido contratar a figuras como Leo Messi, Busquets, Alba, Luis Suárez, Higuain, Rodolfo Pizarro o Matuidi.

Joseph Oughourlian

Nacido hace 52 años en París, es un empresario con raíces armenias y libanesas. Vive en Londres y es el máximo accionista de Prisa, grupo de comunicación del que posee casi el 30% de participaciones y a cuyo consejo de administración accedió en 2015. Lo hizo a través de Amber Capital, el fondo inversor internacional con sede en la capital británica que creó en 2005 y desde el que se hizo, asimismo, con el club colombiano Millonarios FC por medio de su hombre de confianza, el abogado y empresario Gustavo Serpa, presidente y cabeza visible del proyecto en Colombia y junto con el que desembarcó ahora en el Real Zaragoza.

Oughourlian se graduó en la escuela de negocios HEC y de IEP (Sciences-Po), ambas en París. Obtuvo su postgrado en Economía por la Sorbona de París y se trasladó en 1996 a Nueva York, donde vivió más de una década y fundó Amber, destinado a la inversión «en negocios que a veces no suenan tan excitantes pero donde nosotros vemos muchísimo valor», como declaró el propio empresario francés al diario El País en diciembre de 2020. Desde este año es también presidente de este periódico.

En fútbol, su experiencia alcanzaba al Millonarios Fútbol Club, de Bogotá, el Calcio Padova de Padua o el francés RC Lens, club del que es además presidente desde 2018 y a cuya puja acudió junto al Atlético de Madrid. Entre ambos invirtieron 5,6 millones de euros, aunque el club español vendió su parte a Amber a finales de 2017.

James Carpenter y Jim Miller

James Carpenter es un reconocido inversor americano y Jim Miller, codirector de préstamos directos en Estados Unidos y socio del fondo Ares Management, una vía explorada por los consejeros Yarza y Forcén unos meses antes de la venta accionarial pero que entonces declinaron su entrada en el Real Zaragoza. En 2022 los dos socios del grupo accedieron a la propiedad a título personal.

Mark Affolter

Consejero de Atlético HoldCo, la sociedad mayoritaria en el Atlético representando a Ares y junto a Gil Marín y Enrique Cerezo, Affolter participaba en el momento de la venta con la mitad del capital en dos de las sociedades que están en Real Z LLC, en la de Jorge y José Más, Real Ventures (25%), y en ZFútbol LLC, que tenía un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, que ha estado estos días en Zaragoza y el mencionado Affolter. Carpenter es fundador de RMG Capital y está en la sociedad Riverside (8,3%).