Juan Forcén desea atraer más capital aragonés al Real Zaragoza

La figura de Juan Forcén ha crecido en los últimos tiempos en el Real Zaragoza. El consejero aragonés ha dado un paso al frente tanto en el accionariado del club, con un mayor peso tras participar activamente en las últimas ampliaciones de capital, como en la puesta en escena y presencia en palcos acompañando al equipo y representando a un club al que pretende atraer más capital aragonés. De momento, las partes implicadas niegan que haya habido algún contacto formal en ese sentido con empresarios aragoneses. Eso sí, el deseo y la idea están sobre la mesa y Forcén, consejero y accionista y que ya estaba en la anterior propiedad, en la Fundación Zaragoza 2032, en la misma doble presencia de representación, desea impulsarlo para que el consejo de administración tenga un mayor sentido de pertenencia y arraigo. Otra cosa es que sea sencillo conseguirlo.

El empresario, cuyo protagonismo ha crecido en función de ese paso adelante otorgado por una mayor participación accionarial, se sitúa ahora en el primer plano en cualquier movimiento destinado a incrementar esa presencia aragonesa en la SAD, si bien, de momento, estos no pasan de una intención, sin que, según fuentes del Real Zaragoza, haya habido movimientos y contactos en ese sentido.

Forcén, según algunas fuentes, ya manejaría en estos momentos el 25% del capital social de la SAD, que tras la ampliación de capital prevista en la próxima Junta General de Accionistas se elevará por encima de los 50 millones cuando en la actualidad es de 44,98. El consejero zaragozano se integró en Real Z LLC en 2022 con el porcentaje que tenía con la anterior propiedad, en la Fundación, con 13,71% y, como sus socios en esa propiedad ha ido respondiendo en las sucesivas ampliaciones de capital, hasta cuatro, de 14,6 millones, 6,7, 5,1 y 12,1, para que el capital social que en mayo de 2022 y cuando el Zaragoza fue vendido a los nuevos dueños estaba en 6,36 llegue a los 44,9 de a actualidad. Real Z LLC controla casi el 99%, ya que solo medio millón de euros corresponde a los accionistas minoritarios.

Cuatro ampliaciones

Además de ese desembolso en las ampliaciones de capital, que ya está por encima de los 38 millones de euros (38,6 en concreto), a la espera de la que se anuncie este diciembre, la nueva propiedad también compró las anteriores acciones a la familia Alierta, a Carlos Iribarren y a la familia Yarza, unos 9 , además de comprar la deuda concursal, cancelando por valor actualmente de 9,5 millones, con un pago, entre el 45% y el 55% en función de la modalidad elegida por los acreedores que han aceptado. Así, Real Z LLC supera los 52 millones en su aportación en el Real Zaragoza, sin contar ahí la compra de la deuda, también concursal, al Shakhtar y al Milan, por valor de unos siete millones, aunque pagando una cifra muy inferior, y que se hizo por parte de una sociedad muy cercana al grupo inversor, cantidad que también se puede capitalizar llegado el caso.

Cuando Real Z LLC desembarcó en el club, una llegada en la que Forcén fue uno de los principales impulsores, su composición accionarial estaba entre Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid, y Joseph Oughourlian, dueño del Lens y de Amber Capital, con el 50,1%, Real Ventures, con el 25%, y que está participada al 50% por el presidente del club Jorge Mas y Mark Affolter, consejero de Ares Management, ZFútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, también consejero de Ares, y Affolter, y Riverside LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital.

El reparto de fuerzas

Con la entrada entonces de Forcén el equilibrio de fuerzas ya varió reduciendo la presencia de las sociedades antes descritas para que Sport Around The World, la sociedad del empresario zaragozano, ocupara su sitio, en principio con el 13,71%, aunque ahora sería mucho mayor esa presencia, estando en ese mencionado 25% del capital de la SAD. El paso al frente de Forcén y su deseo de que entre más capital aragonés en la propiedad también coincide con el reciente viaje comercial a China con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que algunos empresarios aragoneses ya hablaron con Javier Tebas, máximo dirigente de LaLiga, de esa posibilidad en contactos informales.

Hasta ahora, Forcén se ha caracterizado por la discreción, tanto en su etapa en la Fundación como con Real Z LLC. Eso ha cambiado. Sus apariciones públicas, más allá de su presencia en juntas de accionistas, eran tan escasas como sus declaraciones, pero eso ha cambiado últimamente, al menos, en parte. Porque comienza a ser mucho más habitual ver al empresario aragonés en el palco en los desplazamientos y, de hecho, acudió, el pasado verano, a Benasque junto al director general Fernando López para visitar al equipo en el segundo stage de la pasada pretemporada.

De hecho, la mayor dimensión de su figura también ha podido comprobarse recientemente, cuando acudió hace un par de semanas y también junto a López, a la Ciudad Deportiva para presenciar el entrenamiento del primer equipo, ya con Rubén Sellés en el banquillo. En principio, su presencia se destinaba a respaldar a la plantilla y al cuerpo técnico en momentos de máxima dificultad.